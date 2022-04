Ano za milion ročně. Těžba kamene poškodí přírodu, obci se však vyplatí

„Dali jsme několik zamítavých stanovisek, protože podmínky nám přišly nedostatečné, až jsme se dostali do finální verze memoranda,“ odhaluje starosta Hostěradic Martin Vančura (nez.).

Memorandum už také hladce prošlo zastupitelstvem. Otázka totiž nestála v rovině, jestli opět lom otevřít, ale za jakých podmínek.

„Lom je fakticky otevřený od roku 1984, teď byla pouze pozastavená těžba. V roce 2011 se udělala aktuální EIA (posouzení vlivu na životní prostředí) a tím, že je lom otevřený už desítky let, figuruje také ve všech verzích minulého i současného územního plánu,“ vysvětluje starosta.

Hostěradice však podle něj měly jedinečnou možnost si vyjednat výraznou finanční kompenzaci, čehož využily. Podle běžné praxe by obci příslušely zákonné úhrady z těžby ve výši 200 tisíc korun a k tomu 100 tisíc za pronájem pozemků. Hostěradice ovšem za své ložisko, jehož životnost se odhaduje na třicet let, obdrží celkově přes 30 milionů korun vzhledem k „újmě“.

Její vyčíslení se odvíjí od intenzity těžby a Českomoravský štěrk chce ze zdejšího lomu dostat maximum - počítá s produkcí 300 tisíc tun kameniva za rok.

„S tím, co jsme vyjednali, jsme proti zákonným poplatkům mnohonásobně výš,“ pochvaluje si Vančura každoroční víc než milionový příspěvek, což je pro obec se šestnácti stovkami obyvatel pořádný balík.

Těžaři také na své náklady opraví silnici k vodojemu, z nějž se má v budoucnu pravidelně měřit vliv odstřelů na okolí. Právě na regulaci explozí klade memorandum velký důraz.

„Maximální hmotnost jedné nálože snižuje na osm tun z původních 10 tun stanovených soudním znalcem. Těžaři dále přijímají odpovědnost za případné škody způsobené trhacími pracemi a vyjadřují vůli uhradit veškeré prokazatelné náklady,“ informuje Petr Dušek ze společnosti Českomoravský štěrk.

Ta se také zavázala, že si ve smlouvách s odběrateli vynutí, aby vozidla nad 7,5 tuny využívala výlučně trasy mimo Hostěradice, a každý rok zaplatí měření hustoty dopravy z lomu směrem k obci.

Dalším benefitem těžby má být podle starosty vytvoření pracovních míst pro místní obyvatele, jak to bylo ve dvou dnes již vytěžených lomech poblíž. „Před dvaceti lety se u nás proti uzavření protestovalo, protože lidé přicházeli o práci,“ podotýká Vančura.

Bližší Miroslav nedostane nic

Lom, na který se dostane teď, leží asi kilometr od původního místa těžby a tři a půl kilometru vzdušnou čarou od Hostěradic. Sousední Miroslav je od něj přitom vzdálena jen kilometr a půl, ale protože se nebude těžit na jejím katastru, kompenzací se nedočká.

Trpět by však Miroslav také neměla. „Co se týče hlučnosti, byl jsem vehementně ujišťován, že se jedná o moderní a šetrný odstřel hornin,“ říká starosta Martin Plechatý (nez.). Pro odvedení nákladních aut má zase vzniknout obslužná silnice napojující se na křižovatku u Mackovic.

„Doufám, že tento zásadní dopravní koridor bude vybudován a nebude se odehrávat přeprava přes naše město. Myslím, že současná objížďka je dostatečným mementem,“ odkazuje na aktuální objízdnou trasu silnice I/53 na Brno, která svádí auta i do Miroslavi.

Největší škodu tak zřejmě utrpí krajina. Kámen se má totiž těžit poblíž národní přírodní památky Miroslavské kopce.

„Jednání těžařů je čistokrevný byznys bez ohledu na krásnou přírodu našich kopců, její květenu a faunu. Zanikne další lokalita s krásnými konikleci a dalšími suchomilnými rostlinami a ptactvem. Je mi z toho opravdu smutno,“ mrzí Plechatého, který prý také nedostal uspokojivou odpověď na otázku dotčení spodních vod.

Zvýšení rizika pro zdroj pitné vody je přitom důvod, který brzdí těžbu u Moravského Písku na Hodonínsku. Padla kvůli tomu už řada žalob a spor zdaleka není u konce, přestože brněnský krajský soud konstatoval, že veřejným zájmem je jak zásobování obyvatelstva pitnou vodou, tak těžba nerostných surovin. Proti rozhodnutí soudců totiž byla podána kasační stížnost.

Rozšiřovat se má naopak těžba v Lulči na Vyškovsku, a to zhruba do roku 2050. „Chceme prodloužit těžbu kamene v Lulči formou zahloubení,“ potvrzuje mluvčí Českomoravského štěrku Marek Tláskal.

Kámen tvoří klíčový materiál pro stavebnictví, protože je nenahraditelnou surovinou do betonu nebo asfaltu. Ložiskoví geologové přitom dlouhodobě upozorňují, že Česku hrozí v nadcházejících letech kritický nedostatek kameniva. Podle předběžné prognózy skončí do deseti let 60 procent všech kamenolomů, podobná situace vládne i na trhu štěrkopísků.