Bude ve střetu zájmů jako Babiš, zní kritika Zábranského kandidatury

Jako asistent trenéra pomáhal v úterý večer Libor Zábranský ve finském Tampere řídit českou hokejovou reprezentaci na mistrovství světa. Jeho jméno však vzbudilo značný rozruch také v Brně. Koalice ODS a TOP 09 zde totiž jméno šéfa brněnské Komety oznámila jako trumf pro podzimní komunální volby.

Zábranský do nich navíc nepůjde jen jako podpora ze zadních pozic kandidátky, ale jako její čtyřka, což znamená prakticky jistotu, že zasedne v zastupitelstvu a možná získá i místo v budoucí radě města.

„Věřím, že za osmnáct let, co pracuji pro Kometu, mám dostatek zkušeností jak manažerských, tak sportovních, abych mohl být součástí týmu, který by mohl posunout a ustálit podporu sportu v Brně, především naší brněnské mládeže,“ vzkázal Zábranský na zahájení kampaně modro-fialové koalice v předtočené zdravici z Finska.

Dal tak najevo, že hodlá ovlivňovat sportovní dotace a jejich výši. „Udělám maximum pro to, abychom byli úspěšní a abych pomohl nasměrovat podporu sportu v našem městě tak, že budeme vychovávat z našich dětí reprezentanty,“ prohlásil boss Komety.

Hrozba střetu zájmů

To však zároveň znamená, že jako představitel města bude rozhodovat i o penězích pro vlastní hokejový klub. „Nemůže se v případě rozdělování dotací pro sport jednat o střet zájmů? Nebude Kometa zvýhodněna?“ táže se lídr nyní opozičního hnutí ANO René Černý. Sám by prý byl na místě ODS opatrnější. „Kdybychom třeba měli možnost nominovat na kandidátku majitele fotbalové Zbrojovky pana Václava Bartoňka, tak bychom to z opatrnosti neudělali,“ podotýká.

Do konfliktu by se Zábranský dostal i ve chvíli, kdy by jeho Kometa získala na starost provoz plánované arény na brněnském výstavišti. Z původní dohody vycouval, protože nedokázal splnit nastavené podmínky, přesto potvrdil, že o roli takzvaného koncesionáře dál stojí. „V žádném případě nechceme opustit myšlenku uzavření koncesní smlouvy k užívání haly. Věříme, že se k jednání vrátíme,“ oznámil Zábranský.

Ani v tomto případě současná primátorka Markéta Vaňková, která do voleb opět povede ODS jako jednička, střet zájmů nevidí. „Nemyslím si, že by to tak mělo být,“ pronesla vystudovaná právnička.

Sama prý v tuto chvíli neví, zda Zábranský v případě volebního úspěchu zůstane šéfem Komety. „V posledních týdnech jsme se bavili o umístění na kandidátce a jeho ambici promlouvat z pozice politika do oblasti brněnského sportu,“ doplnila.

Zábranského kandidaturu naopak ostře kritizuje hlavní volební vyzyvatel Vaňkové a její současný náměstek Petr Hladík (KDU-ČSL). „Libor Zábranský se tím dostává do pozice, v jaké byl Andrej Babiš. Jako zastupitel bude rozhodovat o dotacích ve stovkách milionů korun, které ročně míří do brněnského sportu včetně jeho klubu. Amatérské kluby, které se soustředí především na sportování dětí a mládeže, se poté mohou cítit odsunuty na druhou kolej,“ uvedl Hladík.

Kometa a politika? Nic nového

Brněnský politolog Otto Eibl kandidaturu Zábranského jako problematickou nevidí. „Otázkou ovšem je, jestli by v takovém případě měl hlasovat o penězích pro svůj klub. To si myslím, že ne,“ míní Eibl.

Zapojení úspěšného hokejového majitele, manažera a trenéra do kampaně zároveň považuje za dobrý tah, jelikož může být prezentován coby odborník na sport a jeho garant.

„Je to určitý signál, že nám skutečně jde o rozvoj města,“ prohlásila Vaňková, která na modrou kandidátku přivábila i další osobnosti, jako ředitele brněnského Městského divadla Stanislava Mošu nebo šéfku Knihovny Jiřího Mahena Libuši Nivnickou.

Propojení Komety s politikou není ničím novým. V předchozím volebním období, kdy magistrátu vládlo ANO, nesla hokejová aréna název DRFG podle hlavního sponzora, jímž byla finanční skupina podnikatele a někdejšího člena hnutí Davida Rusňáka. Jeho manželka, taktéž členka ANO, navíc seděla přímo v brněnské radě.

Už od roku 2010 je pak členem představenstva Komety někdejší primátor za ČSSD Roman Onderka. Jeho vstup do vedení klubu tehdy kritizovala právě ODS, která jej označovala za předvolební tah. Nyní před volbami Zábranského vytasila pro změnu ona.