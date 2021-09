Je čas, abych zvážil vstup do politiky, říká majitel hokejové Komety

Trénování Komety Zábranský předal Jiřímu Kalousovi, aby měl víc času na zajištění klubu a záležitosti kolem plánované stavby nové arény.

Daří se vám stíhat, co potřebujete?

Věcí kolem nové arény je strašná spousta, probíhá výběrové řízení na koncesionáře nové haly. Přesto jediné, co jsem si opravdu nařídil, bylo odpočinout si. Bude mi osmačtyřicet a těch sedmnáct let kalupu v Kometě bylo dlouhých. Myslím si, že na nějakou dobu vypnout se mně v létě podařilo.