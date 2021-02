Čich jde trénovat, ale vyléčit ho zcela neumíme, upozorňuje primář

Po jak dlouhých obtížích, tedy jak dlouho od nákazy, by k vám měl člověk přijít?

Nejde o vyšetření, které je vhodné provádět v akutním stavu onemocnění covid-19, ale nejméně po měsíci. To je ideální doba, kdy by pacient po odeznění ostatních symptomů onemocnění – a s přetrvávajícími problémy s čichem – měl tuto ambulanci navštívit. Podle studií nejen českých, ale i evropských a světových, se až v 90 procentech čich vrací spontánně i bez léčby v řádu dnů až týdnů. A u těch zbývajících deseti procent bohužel musíme říct, že nemáme zdání, co to udělá. Nemoc je nová a poruchy čichu po covidu také. Není bohužel výjimkou, že to někoho trápí i půl roku. Může to trvat i léta, to opravdu nevíme, nemůžeme předvídat, co to udělá třeba za pět let, jestli čich bude zase úplně normální.