Ovlivněné zakázky ani nešlo spočítat, říká státní zástupce ke kauze Stoka

Za manipulace s veřejnými zakázkami hrozí Švachulovi až šestnáct let vězení. Soud zatím ale bude projednávat pouze jednu z větví rozsáhlé korupční kauzy, u dalších ještě probíhá vyšetřování.



Máte obavu, že někteří obvinění budou chtít jednání bojkotovat? Mohou se vymluvit na nemoc nebo na jiný důvod, proč se nemohou k jednání dostavit.

Samozřejmě jsem slyšel spekulace, že se blíží volby a je divné, že proces má začít týden před nimi. Osobně mám samozřejmě obavu, že může sehrát roli koronavirus, pokud by některý z obžalovaných nebo jejich advokátů musel do karantény. Ale tyto věci se nedají ovlivnit.

Mohl by soud takového obžalovaného vyloučit z jednání a řešit později jako samostatný případ?

Velmi obtížně. Takové oddělené řízení by mělo samostatný osud, soud by se vedl paralelně a vlastně by tím přibývalo na úkonech. U takových velkých kauz, jakou je Stoka, soudci proto takové řešení spíše nevolí.



Podle našich informací chce Jiří Švachula před soudem mluvit. Víte o tom něco?

O tom nevím nic, ale jsem na jeho výpověď zvědavý. Doufám, že se dokáže k věci postavit čelem a jeho reakce bude vyzrálá a odpovídající důkazům, které proti němu jsou.



Kdyby nadále mlčel, co to bude znamenat pro něj a vůbec soudní proces?

V těchto velkých věcech obžalovaní málokdy volí taktiku mlčení. Čelí velkému množství důkazů a soudu tak vlastně ani nenabízí alternativu, že vše mohlo být třeba jinak.



Pokud začne Jiří Švachula před soudem mluvit, může si pomoci? Nyní mu hrozí až šestnáct let.

Po celou dobu jsem usiloval o spolupráci s Jiřím Švachulou. Považuji ho za člověka, který má předpoklad k tomu, aby se skutečně postavil k celé záležitosti důstojným způsobem. Pokud se dozná nebo více popíše činnost organizované skupiny, tak může jít o polehčující okolnost, ke které může soud přihlédnout a třeba i výrazně zmírnit trest.



Většina obžalovaných usilovala o status spolupracujícího obviněného, aby opustili vazbu a dosáhli nižšího trestu. Může se k nim Jiří Švachula ještě přidat?

Podle zákona by musel významně pomoci k objasnění činnosti skupiny. Takže ano, stále může. Soud by postupoval obdobně, jako by spolupracoval již od policejního vyšetřování.



Kolik má spis Stoka stran?

Kolem dvaceti tisíc.



Jiřího Švachulu jeho známí popisují jako na sebe opatrného člověka, který se nevystavoval zbytečnému nebezpečí. Nedává moc logiku, že právě on byl hlavou celé Stoky.

Z okruhu současných obviněných, kteří jsou postaveni před soud, rozhodně podle mého názoru působil ve vedoucí pozici. Nicméně ta organizovaná skupina byla strukturovaná. Bylo tam několik různých větví, ve kterých měly být předmětem korupce zakázky různého typu. Je pravděpodobné, že v některé z větví patrně nebyl vedoucím. To je ale předmětem vyšetřování.



Další větve se týkají brněnských městských firem a malých zakázek na Brně-střed, kde figurují malí živnostníci.

Přesně tak. V závěru vyšetřování bylo několik věcí vyloučeno do samostatného řízení, ty mají nyní neveřejný osud. Zda budou obviněny další osoby, se uvidí, nemohu to teď komentovat.



Jak moc byla klíčová svědectví obviněných v první větvi, kterou začne řešit soud?

Máme nyní čtyři spolupracující obviněné, přičemž další pátá osoba se k trestné činnosti přiznala. Na začátku byla určitě klíčová výpověď Samana El-Talabaniho, který popsal celý rozsah činnosti organizované skupiny. Bez něj bychom pravděpodobně o kauze Stoka v celé její šíři ani nevěděli.



Přitom byl původně zadržený kvůli úplně něčemu jinému.

Důležité bylo, že rok mohlo diskrétně probíhat vyšetřování. Mohly se nasadit odposlechy a sledovat podezřelí. Byla to opravdu velká výhoda. Mohli jsme ověřit, zda se El-Talabaniho tvrzením dá věřit.



A co když vyrukuje někdo z advokátů nebo obžalovaných u soudu s tím, že El-Talabani je „gauner“ a jeho výpověď není věrohodná?

Očekávám, že obhajoba bude osobu Samana El-Talabaniho zpochybňovat, ale věřím, že oproti důkazům to neobstojí. Sám jsem pevně přesvědčený, že hovoří pravdu. Výpovědi dalších obviněných jeho tvrzení navíc potvrdily a zasadily do kontextu. Vlastně výpověď El-Talabaniho už ani není tak podstatná. Máme například i výpovědi více než desítky živnostníků, kteří se k poskytování úplatků doznali.



Máte pocit, že díky kauze Stoka se již podařilo proniknout do struktury brněnského podsvětí? Už dříve se objevily indicie, že jsou politici propojení s policií.

Samozřejmě stíhaný je i bývalý místní politik, ale ten politický rozměr nás až tak nezajímá. Jistým způsobem se již policii podařilo určité věci rozklíčovat, uvidíme v budoucnu, co bude dál.



Švachula se bude zpovídat z manipulací zakázek v městských firmách. Má již nyní město možnost připojit se jako poškozený?

V původním obvinění o městských firmách nebyla řeč, ale v obžalobě již ano. Je tam upřesněna trestná činnost, ale není ztotožněná osoba, která se na tomto systému podílela a nacházela se uvnitř systému firem. Městské firmy ale mohou již nyní škodu uplatňovat.



Městské firmy ale budou zřejmě předmětem až další větve případu, kterou bude soud řešit samostatně. Město se nyní nejspíš nepřihlásí, může tak učinit později a má větší šanci uspět?

Určitě. A v případě dotažení těchto kauz může mít větší šanci.



Dlouhodobě se také hovoří o roli druhého muže ANO Jaroslava Faltýnka a jeho syna Jiřího v této kauze. Co si o tom myslíte?

Při skončení vyšetřování se spis zpřístupnil všem obhájcům a následně se v médiích vyskytly i přepisy odposlechů, ve kterých byli zmiňováni i otec a syn Faltýnkové. Nicméně důkazní situace u nich zdaleka neodpovídala tomu, že by mohli být obviněni. Musíme plně ctít jejich presumpci neviny a dál to nemá smysl komentovat.



Kdy by mohl být rozsudek?

Klidně i za rok. Bude záležet na tom, jak se bude dařit rozkrývat trestnou činnost. Je potřeba očekávat dlouhé měsíce soudního řízení.



Jde zatím o největší případ vaší kariéry jako státního zástupce?

Určitě ano. Je to jedna z největších korupčních kauz poslední doby, vyčísleno bylo 47 milionů na poskytnutých úplatcích a ovlivnění tolika zakázek, že je ani nešlo spočítat.



Cítíte se pod tlakem?

Za současného vedení státního zastupitelství nějaké tlaky nepřipadají v úvahu a myslím, že jsme to prokázali v mnoha kauzách. To ale vlastně vůbec není ideální odpověď, protože naše nezávislost by se měla odvíjet od kvalitních zákonů, a ne od zrovna šťastné personální konstelace. Jak ale víme, nejvyšší státní zástupce může být odvolán prakticky kdykoli.