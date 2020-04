Špičky brněnské ODS údajně šidily s byty. Snaha o rozbití koalice, reagují

Chceme vysvětlení, znělo z koalice Informace o údajných machinacích s městskými byty ze strany čelných politiků ODS v Brně znepokojily jejich koaliční partnery ve vedení města. Piráti i lidovci chtěli slyšet vysvětlení. „Informace, které se objevily v médiích, nebereme na lehkou váhu. Zaznívají tam velmi vážná obvinění brněnské primátorky Markéty Vaňkové a náměstka za ODS Roberta Kerndla ze strany bývalého jihomoravského politika Pavla Hubálka. Přestože byl Hubálek v době výpovědi vazebně stíhán a jeho výpověď tedy mohla být pokusem o vyvléknutí se z případu, budeme požadovat od zástupců ODS vysvětlení,“ uvedli v úterý jihomoravští Piráti ve stanovisku na sociální síti. Objasnění z ODS chtěl slyšet i náměstek primátorky za lidovce Petr Hladík. „Jestli jsem pochopil, jde o uniklé informace z nějakého spisu z výslechu trestně stíhané osoby. Pro mě a KDU-ČSL je zásadní, zda jsou, či nejsou zveřejněné informace pravdivé. Zda byli v dotyčném trestním řízení kolegové kontaktováni příslušnými orgány, vyslýcháni a byli obviněni či obžalováni. To jsou informace, na které se budeme ptát,“ uvedl Hladík. O vzniklé situaci v úterý koaliční strany rokovaly na pravidelném jednání až do pozdních večerních hodin. „Logicky ani pro nás, ani pro naše koaliční partnery to není lehká situace, přesto máme za to, že jsme odpověděli na všechny dotazy a z průběhu debaty vyplynulo, že tento dehonestující článek nedává důvod k rozpadu brněnské fungující koalice, jak by si jistě někteří přáli,“ uvedli po jednání ve společném prohlášení primátorka Markéta Vaňková a její náměstek Robert Kerndl z ODS. Kuloáry se zároveň šíří zpráva, že hnutí ANO oslovilo lidovce s nabídkou na uzavření nové brněnské koalice, v níž by nahradilo právě ODS. Hladík však tvrdí, že s nikým nevyjednával, a odmítl i spekulaci, že by mu někdo nabízel místo primátora. Jednání popírá také lidovecký zastupitel Filip Leder, jenž se rovněž plánoval zúčastnit včerejšího koaličního jednání. „Kauza pana Hubálka rezonuje už nějakou delší dobu. Nikdo moc nevěděl, čeho konkrétně se to týká, ale mělo to být něco škaredého o politicích z ODS. Nicméně za sebe mohu říci, že pan Hubálek pro mě opravdu není důvěryhodná osoba,“ konstatoval Leder. O tom, zda můžou mít nově zveřejněné informace vliv na fungování koalice, nechtěl vlivný lidovec spekulovat. „Zatím jsem zveřejněné informace podrobně nečetl a neznáme stanovisko kolegů z koalice,“ poznamenal Leder. Předsedkyně brněnského ANO Karin Karasová pro MF DNES uvedla, že její hnutí má stále zájem o návrat do vedení města. „Čekáme, jak se situace vyvine, a na reakci stran v koalici. Teď nemám informaci o tom, že by někdo z ANO vedl oficiální jednání o sestavení nové vlády v Brně,“ prohlásila Karasová.