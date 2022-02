Kvůli obchodu s Ruskem sčítáme ztráty. Ale morálka musí být víc, zní z firem

Chybí pracovní síla. Ukrajinci musí válčit Výrobce vakcín a léků pro zvířata z Ivanovic na Hané na Vyškovsku, firma Bioveta, musel uzavřít ukrajinskou pobočku se šesti zaměstnanci. Dostali totiž povolávací rozkazy do armády. Stejný osud postihne i náborové centrum ve Lvově, které provozuje brněnská firma Mivina. Působí v něm pět Ukrajinců, z toho čtyři muži nyní v plné branné povinnosti. „To znamená, že momentálně není způsob, jak jim pomoci a například je legálně přivézt do Česka. Navíc všichni čtyři projevili zájem splnit svou občanskou povinnost a zůstat na Ukrajině,“ líčí prokurista firmy Milan Závora. Zbylá zaměstnankyně bude obsluhovat telefonickou linku a zajišťovat spojení mezi již vybranými uchazeči a českými zaměstnavateli. „Ani ona nepřemýšlí o tom, že by svoji zemi opustila,“ dodává. Odliv ukrajinských zaměstnanců, kteří dostali povolávací rozkaz a musí odjet bojovat, podle ředitele Krajské hospodářské komory jižní Moravy Tomáše Psoty už firmy znatelně pociťují. Komora sice přijímá žádosti o zaměstnanecké karty pro ukrajinské pracovníky, ale nejde je „dotáhnout“. „Na generálním konzulátě ve Lvově i na zastupitelském úřadě v Kyjevě byla přerušena veškerá vízová agenda, situace se nicméně může velmi rychle změnit,“ poznamenává. Ukrajinci představují nejpočetnější skupinu zaměstnaných cizinců na českém trhu. „Uprchlíci v žádném případě tyto výpadky nenahradí, protože se nachází ve zcela odlišné životní situaci, mají zcela jinou kvalifikaci i demografickou strukturu,“ upozorňuje expertka z Masarykovy univerzity Alena Šafrová Drášilová. (md)