Soud poslal do vazby kvůli varně pervitinu v Kyjově dva muže

Policisté v Kyjově zasahovali ve středu a ve čtvrtek. Přijet musel i pyrotechnik, v objektu byly kromě nebezpečných látek i látky potenciálně výbušné.

„Podali jsme návrh na vzetí do vazby na dvě osoby z těch pěti, kteří jsou obviněni. Návrh okresní soud akceptoval a oba muži byli vzati do vazby,“ řekl Olma.

Policie pětici viní z nedovolené výroby a nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. V případě uznání viny u soudu jim za to hrozí až desetiletý trest.

V objektech v Komenského ulici policisté našli několik set kilogramů chemikálií potřebných k výrobě pervitinu, ale také i třaskavé, potenciálně výbušné látky, vyžádali si proto i příjezd pyrotechnické služby.

Na místo museli i hasiči

Třaskaviny v pátek pyrotechnici zlikvidovali na louce za městem. Další látky na místě ale byly nebezpečné, proto na místo policie přivolala i hasiče a firmu specializovanou pro nakládání s nebezpečnými odpady.

„Všechny nebezpečné látky byly odvezeny, bude se teď ale zjišťovat, zda to prostředí není kontaminované,“ uvedla už dříve mluvčí Národní protidrogové centrály Barbora Kudláčková. Doplnila, že v této souvislosti na místě byla i Česká inspekce životního prostředí.

I kvůli možné kontaminaci prostředí nebezpečnými látkami v pátek zasedala bezpečnostní rada města. „V rámci rady jsme byli informováni, co se v uplynulých zhruba třiceti hodinách dělo, jaká jsou potenciální rizika. Řešily se kroky do budoucna v souvislosti s tím, že by teoreticky mohlo dojít k dekontaminaci prostředí. Zda ke kontaminaci vůbec došlo, potvrzené nemáme,“ uvedl už dříve mluvčí radnice Filip Zdražil.

Doplnil, že nebezpečné látky byly odvezeny, v místě však zůstaly další látky, které sice nejsou životu nebezpečné, ani zdraví ohrožující, ale také je bude třeba zlikvidovat. Jejich likvidace si podle předběžných informací vyžádá miliony korun.