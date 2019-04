Venezuelská krize posiluje obchod s drogami. Zapojuje se vláda i armáda

Je noc a malé letadlo naložené kokainem vzlétá z přistávací dráhy na lidnatém severovýchodě Venezuely. Dříve tato letadla startovala z prašných míst dobře ukrytých v džungli na západě země. Nyní se však drogoví pašeráci již nemusejí skrývat. Startem přímo u pobřeží si tak krátí čas letu.

Zatímco v roce 2017 vyšetřovatelé zaznamenali přibližně dvě taková letadla za týden, minulý rok se pašerácké lety uskutečňovaly každý den. Podle investigativních reportérů CNN, kteří v oblasti strávili několik měsíců. Pašeráci v posledním roce vypravují denně až pět letadel.

„Narkotrafikanti stále více využívají spoluúčasti venezuelské vlády a poslední dobou také mocenského vakua,“ uvedl zdroj blízký CNN. Americké úřady odhadují, že rukama venezuelských pašeráků jen v roce 2018 prošlo 240 tun kokainu. Takové množství se na americkém trhu prodá za 40 miliard dolarů.

Kokain do Venezuely přichází z Kolumbie, kde policie s pomocí amerických technologií dokázala zatarasit prakticky všechny pašerácké cesty do střední Ameriky. Hranici s Venezuelou, která je rozsáhlá a lesnatá, však Kolumbijci zcela kontrolovat nedokáží.

Z Venezuely letadla s narkotiky směřují nejprve na ostrovy v Karibském moři, poté se obracejí ke státům střední Ameriky. Zde jsou nejčastějšími destinacemi pobřeží Hondurasu a zemědělské oblasti Guatemaly. Následně jsou drogy převáženy do Mexika, odkud je tamní pašeráci distribuují do amerických měst.

Vojáci pašují kokain za jídlo

Selhání ekonomiky, hyperinflace, humanitární krize a rozsáhlá korupce ve Venezuele způsobují, že se obyčejní lidé i politické elity stále častěji uchylují k prodeji drog, aby si zajistili nějaké finanční příjmy. Například letadla s drogami stále častěji pilotují bývalí piloti zkrachovalých venezuelských aerolinek.

Podle zjištění CNN se do pašování před nedávnem zapojila levicová gerila ELN, která má nemalý vliv na územích při hranici s Kolumbií. Při pašování kokainu údajně spojila síly s venezuelskou armádou, která zůstává loajální prezidentovi Nicolasi Madurovi.

Přes armádní checkpointy nyní zásilky drog procházejí hladce, tvrdí defektoři z řad Madurových vojáků. Jeden z nich pro CNN vypověděl, že jeho úkolem bylo sledovat, až přijede dodávka patřící narkotrafikantům a zajistit, aby bez problémů projeli dál. To se údajně dělo přibližně třikrát za týden.

„Řekli nám barvu a typ dodávky a kdy přijede. Většinou to bylo za setmění nebo za úsvitu. Všechno bylo řízené velitelem brigády. Kdo nesouhlasil, toho vyměnili,“ uvedl jeden z vojáků, který později s rodinou emigroval do Kolumbie. „Vymývali nám mozek potravinovými balíčky,“ řekl CNN, odkazujíce na nedostatek potravin, který v současnosti sužuje miliony Venezuelanů.

Kolumbie, která se vlastní drogový průmysl snaží dlouhá léta rozdrtit, nemá s Venezuelou pozitivní vztahy. Napětí ještě vzrostlo, když Bogotá uznala Madurova vyzyvatele Juana Guaidóa za právoplatného prezidenta země.

Pašuje první dáma i viceprezident

V roce 2017 se na sankčním seznamu USA objevil tehdejší viceprezident Venezuely Tareck El Aissami (psali jsme zde). Assami, který je nyní ministrem průmyslu, údajně opakovaně dohlížel na „zásilky narkotik o objemu jedné tuny pašovaných z Venezuely.“

Z obchodu z drogami je od roku 2018 obviněný také Diosdado Cabello, Madurův „muž číslo dvě“ a šéf Národního ústavodárného shromáždění. Tento kontroverzní orgán je tvořený pouze příznivci prezidenta, který jej roce 2017 nadřadil venezuelskému parlamentu, kam lidé ve velkém zvolili Madurovu opozici.

Do pašeráctví je údajně zapojený i sám Maduro, a to skrze rodinu své ženy, první dámy Cilie Floresové. Veřejným obrazem prezidentského páru v roce 2015 otřásl skandál, když dva synovce Floresové zadržel na Haiti americký Národní úřad pro kontrolu obchodu s drogami. Údajně se snažili do USA propašovat 800 kilogramů kokainu, aby „udrželi svoji rodinu u moci.“

K pašování měli synovci Floresové využívat prezidentský hangár na letišti v Caracasu, čímž Američané přímo ukazovali na roli první dámy v ilegálních aktivitách. Floresová obvinění odmítla jako očerňující kampaň. Její synovci byli nicméně v USA pravomocně odsouzeni k 18 letům vězení.