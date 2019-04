VIDEO: Motorkář pod vlivem drog se u rafinerie srazil s nákladním autem

Motocyklistu s vážnými zraněními transportoval vrtulník na traumacentrum do Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

„Muž utrpěl vážná poranění hlavy a hrudníku,“ řekl mluvčí krajské záchranky Aleš Malý.

„Dechová zkouška na alkohol sice u obou účastníků nehody byla negativní, ovšem u čtyřiatřicetiletého motorkáře byla orientační zkouška na návykové látky pozitivní,“ řekl pardubický policejní mluvčí Jiří Tesař.

Co bylo příčinou nehody, vyšetřují policisté. Silnice na Přelouč je v obou směrech uzavřená a zřejmě to tak zůstane do pozdních odpoledních hodin.