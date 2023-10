Dostavba Dukovan pozvedne celý skomírající region, spočítali experti

Experti z Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) poukazují, že na historicky největší českou zakázku není nutné se dívat pouze optikou strategické energetické bezpečnosti státu. Tendr v sobě nepřímými efekty skrývá nemalý potenciál, který pozvedne daný region.

Tím přitom není jen Třebíčsko, kam Dukovany spadají, ale také nemalá část jižní Moravy. Ostatně třeba z Ivančic či Moravského Krumlova je to do elektrárny blíž než právě z Třebíče. „Řadu benefitů je třeba udržet v daném regionu a dlouhodobě je rozvíjet, ať už se týkají školství, zdravotní péče, nebo služeb,“ podotýká ředitel CETA Aleš Rod.

Jedna investovaná koruna prý ve finále může přinést více než tři koruny ekonomického bohatství celé společnosti. „A podle našich výpočtů se 70 procent původní investice vrátí přímo na straně veřejných příjmů,“ hlásí. Jinými slovy, přitečou miliardy na nejrůznějších daních, ať už od firem, či lidí, kteří v místě „otevřou své peněženky“.

Města se připravují na stovky nových obyvatel

Jak navíc upozornilo jihomoravské hejtmanství, Moravský Krumlov a jeho okolí spadá mezi hospodářsky a sociálně ohrožené periferie. „Dostavba jaderné elektrárny je příležitostí pro pozitivní rozvoj území a přímo souvisí se zhodnocením pozitivních i negativních dopadů na zaměstnanost, ekonomiku, dopravní síť a obslužnost, sociální a technickou infrastrukturu, životní prostředí a nabídku veřejných i soukromých služeb,“ líčí mluvčí hejtmanství Alena Knotková.

Zmiňovaný Krumlov už tak připravuje změnu územního plánu kvůli bytové výstavbě a s tím souvisejících škol a školek. Očekává zvýšenou poptávku a chce ji využít. Získá díky tomu i více peněz na daních do rozpočtu. „Řešíme to intenzivně, chystáme se na výkupy pozemků, připravují se i soukromí developeři,“ uvádí starosta pětitisícového městečka Tomáš Třetina (TOP 09).

Stejně tak s plánovanou investicí, jež zasáhne region, počítají i dvojnásobné Ivančice na Brněnsku. „Pracujeme na dokumentu, který nám řekne, co je ve městě potřeba, když se rozrosteme na dvanáct tisíc obyvatel nebo ještě víc,“ objasňuje tamní starosta Milan Buček (STAN).

Tady už územní plán změnili letos na jaře, tak aby se mohla posílit výstavba bytů, v nichž najde střechu nad hlavou až 1 500 lidí. „Věřím, že se zlepší i komfort a péče v místní nemocnici,“ říká starosta. Především ho však trápí silnice, kterou po cestě do Dukovan při výstavbě ještě víc poničí těžká nákladní auta. Podle svých slov už má ovšem slíbené, že krajští silničáři hlavní tah od Brna do dvou let opraví.

Pomůžou zkušenosti s Francie

Hejtmanství tak obří tendr řeší a připravuje i debaty s mnoha malými vesnicemi, které jsou po regionu rozesety. V příštím roce plánuje ve spolupráci s Vysočinou zpracovat podobnou studii, již nedávno představila organizace CETA. „Naštěstí je na vše relativně hodně času, takže to zvládneme. Na potřebné veřejné investice by měly být snad i dotace z ministerstva pro místní rozvoj. I my jako kraj jsme rovněž ochotní tyto obce podpořit,“ slibuje jihomoravský radní Jiří Hlavenka (Piráti).

Jeho kolega z krajské rady František Lukl (za STAN), jenž je zároveň předsedou Svazu měst a obcí, také vnímá pozitiva, která výstavba může regionu přinést. Teď se ale řeší hlavně obavy, především ze zvýšené dopravy. „Předpokládám, že do konce roku uspořádáme společné jednání,“ vyhlíží Lukl.

Kraj navíc už v minulosti navázal spolupráci s francouzským regionem Auvergne-Rhone-Alpes, který má bohaté zkušenosti v soužití jaderného průmyslu a lokální ekonomiky. Zatím si pomáhají v oblasti životního prostředí, vinařství nebo školství a vědy, není vyloučené, že se ale právě kvůli Dukovanům partnerství v budoucnu ještě posílí.

S Dukovany vznikne díra na trhu

A profitovat z toho můžou nejen města díky vyššímu počtu obyvatel a rozvoji místních služeb, ale i firmy, ať už ty přímo místní, nebo ze vzdálenějších koutů jižní Moravy, jako například VF Nuclear z Černé Hory na Blanensku. Ta se dlouhodobě specializuje na výrobu dozimetrů a další měřicí techniky do jaderných elektráren včetně obou českých.

„Naše nabídky už jsme zpracovali všem třem uchazečům o výstavbu bloků v Dukovanech,“ odhaluje obchodní ředitel společnosti Petr Borek. Pokud se oťukávání přetaví ve spolupráci, může to podle něj černohorskému podniku vylepšit tržby až o jednu třetinu.

Podle Roda je zcela jasné, že tak velká investice přinese příležitosti nejen přímo zapojeným firmám, ale také dalším, jimž se díky tomu uvolní trh. „Když pracujete na tak velké zakázce jako stavební podnik, najednou neřešíte rodinné domy, nehlásíte se o jiné zakázky na silnice. Proto se efekt prolévá celou ekonomikou,“ uzavírá.