Uchazeči o Dukovany přinesli do sídla ČEZ své nabídky

Ještě před devátou ranní se v pražské Duhové ulici, kde ČEZ sídlí, objevila korejská delegace. Na devátou hodinu pak byli objednaní zástupci EDF: Sarah Illouz, ředitelka zodpovědná za nabídku, šéf české pobočky Roman Zdebor a také velvyslanec Francie v Česku Alexis Dutertre.

Zástupci EDF před centrálou ČEZ zdůraznili, že firma je nejlepším kandidátem pro výstavbu pátého bloku v Dukovanech. Kromě aktuálního tendru EDF vypracovala i podrobný plán výstavby čtyř bloků EPR1200 v České republice. Podle EDF to „přinese benefity založené na postupné optimalizaci a také se zvýší přidaná hodnota pro českou ekonomiku“.

Zapojení tuzemských firem do dodávek ale slibují všichni tři uchazeči.

Dostavba jaderných zdrojů představuje největší a nejdražší energetický projekt v historii Česka. Podle odhadů by výstavba jednoho bloku měla přijít minimálně na 250 miliard korun. Odborníci se domnívají, že finální cena bude ještě vyšší. Aktuálně se poptává pouze jeden jaderný blok, stavět by se však mělo dál. ČEZ loni spolu s nabídkami na dukovanský reaktor dostal nezávazné nabídky na opce na další blok v Dukovanech plus třetí a čtvrtý blok v Temelíně.

V nejbližších týdnech bude ČEZ finální nabídky tří uchazečů vyhodnocovat. Do konce roku by měl oznámit pořadí na stupni vítězů. Vláda bude mít následně tři měsíce na to, aby posoudila a hlavně schválila výsledky dukovanského tendru. Od dubna až do října příštího roku se má jednat o podmínkách smlouvy a v prosinci by mělo dojít k jejímu podpisu. Dvouletý zkušební provoz nového bloku by měl být odstartován v roce 2036.