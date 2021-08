Pro vakcínu bez termínu všude po jižní Moravě, ale jen do konce prázdnin

Přijít za zdravotníky a nechat se očkovat proti covidu-19 bez předchozí registrace by mohli lidé na jižní Moravě od příštího týdne ve všech očkovacích centrech. Tak to alespoň plánuje hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) společně s krajským koordinátorem očkování Jindřichem Weissem.



„Rádi bychom vakcíny bez registrace zavedli ve všech centrech i nemocnicích. A to už od příštího týdne, tedy pokud se na to jednotlivá místa zvládnou připravit,“ poznamenal Grolich.

Na jižní Moravě se totiž nedaří splnit cíle vytyčené na jaře. „Podle naší strategie mělo být v kraji do konce prázdnin proočkovaných minimálně sedmdesát procent lidí starších patnácti let. A to alespoň první dávkou. Ale to už asi nezvládneme, protože podle odhadů bychom se mohli do konce srpna dostat tak na 65 procent,“ nastínil hejtman.



Aktuální proočkovanost alespoň první dávkou je téměř 63 procent, ukončené očkování má 56 procent Jihomoravanů. Kraj proto řeší, jak čísla zvýšit. A proto tlačí na změnu očkování bez registrace.

Už je jisté, že nemocnice v Břeclavi, Znojmě či Boskovicích se zvládnou požadavku přizpůsobit a od pondělí naočkují každého. „Dáváme možnost zájemcům o očkování, kteří se neregistrovali, aby se od příštího týdne dostavili bez registrace do sportovní haly,“ informovala mluvčí znojemské nemocnice Petra Veselá.

Očkovací centra zavírají v srpnu

Nabídka však platí jen do 27. srpna. Pak očkovací centrum končí a lidé vakcínu dostanou jen v nemocnici, kde není tak velká kapacita, aby si pro ni mohli chodit bez termínu.



Znojmo není jediným městem, kde očkovací centrum mimo areál nemocnice nejpozději k poslednímu srpnu zruší. „V hodonínském kulturním domě nám vyprší nájemní smlouva. A není možné ji prodloužit kvůli plánované rekonstrukci foyer,“ vysvětlil ředitel Nemocnice TGM v Hodoníně Antonín Tesařík.

Podobně je na tom kyjovské kulturní středisko i sportovní hala v Blansku. Tam hraje důležitou roli zejména pokles zájmu o vakcinaci. Očkování se tak od září plošně přesune znovu do nemocnic. Lidé by si však měli předem zjistit, jestli je v daném zdravotnickém zařízení bez registrace přijmou.

Rozhodně se tak nestane v Kyjově. „Budeme očkovat každé úterý a čtvrtek, a to už od příštího týdne jen v nemocnici. Na očkování bez registrace nemáme kapacitu,“ sdělil mluvčí tamní nemocnice Filip Zdražil. Kapacitní problémy a nedostatek personálu hlásí také Blansko.

Koordinátor Weiss ale nepředpokládá, že by noví zájemci o vakcínu centra či nemocnice zahltili. „Neslibuji si od toho doočkování populace. To bude úkol hlavně pro mobilní týmy a trucky, které vyrazí do obcí s nízkou proočkovaností, kde využijí spolupráce se starosty,“ řekl Weiss. Jeden z trucků je dnes k dispozici ve Veselí nad Moravou.

Třetí dávka? Případně v nemocnicích

Takzvaná walking centra, tedy ta fungující výhradně pro lidi bez registrace, vznikla zatím na čtyřech místech. Denně se tam podle Weisse nechá naočkovat 300 až 500 lidí, ale zájem postupně upadá.



Všechna čtyři centra jsou v Brně, a to v nákupním centru Olympia, přízemí Janáčkova divadla, ve slatinské ordinaci Bluedent a na výstavišti. I poslední jmenované a zároveň největší jihomoravské centrum v kraji ale brzy skončí.

„Od září se kompletně přesune do areálu bohunické nemocnice, do jedné z budov ve starší zástavbě. I tam se v případě potřeby může nechat naočkovat až patnáct set lidí za den,“ poznamenal Weiss s tím, že už neočekává tak velkou poptávku.

S případným znovuobnovením center kvůli přeočkování dříve vakcinovaných lidí se nepočítá. „O přeočkování zatím nebylo rozhodnuto ani Evropskou lékovou agenturou. I kdyby se třetí dávka zavedla, poptávka by se určitě dala zvládnout pouze s kapacitou nemocnic,“ vysvětlil Weiss.