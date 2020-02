Na koupi bytu lidé často nemají, developeři je nově staví i k pronájmu

„Přecházíme ke strategii prodat jen zčásti a zbytek pronajmout,“ říká Jiří Martinák z olomoucké společnosti Západní brána Brno.

Ta se chystá ve Starém Lískovci na dvouhektarovém území podél Jihlavské ulice postavit pro 1 200 až 1 300 lidí 640 bytů všech velikostí. Minimálně dvě třetiny z nich mají být nájemní.

„Mladí lidé nebo rodina s průměrnými výdělky nemají třetinu ceny bytu v hotovosti, což nyní obnáší třeba 1,5 milionu korun, takže na hypotéku nedosáhnou. Pak je tu část lidí, kteří ani do vlastního bytu nechtějí. Počítají s tím, že se časem přestěhují za prací nebo si postaví dům. Případně si chtějí nejdříve vyzkoušet, jestli se jim bude v lokalitě dobře bydlet. A v Brně je i velká skupina studentů, začínajících absolventů a expertů z různých počítačových firem. Ti všichni volí nájemní bydlení,“ tvrdí Martinák.

Pokud vše půjde hladce, mohla by společnost ve Starém Lískovci začít stavět už letos na podzim.

„Máme ideu, že lidé, kteří se jako studenti přistěhují do nájmu v 1+kk a bude se jim zde líbit, postoupí do většího bytu 2+kk a nakonec třeba už i s rodinou do ještě většího. Proto v lokalitě postavíme i školku, restaurace, wellness a prostory pro další potřebné služby,“ popisuje Martinák.

A experti tuto strategii schvalují. „Orientace na nájemní bydlení vůbec není mimo a například v Praze už to tak často funguje,“ míní hlavní ekonom společnosti Czech Fund Lukáš Kovanda.

Podle něj je v západním světě tento trend už dlouhodobý, ale Česká republika obecně je v tomto směru pozadu.

„Je to důsledek třiceti let vývoje, kdy byly nemovitosti, a hlavně byty, snadno dostupné díky privatizaci a restitucím. To už ale skončilo a nelze očekávat nějakou zásadní změnu. Jakýkoli developer, který tento nový trend zachytí a přizpůsobí mu svůj byznysplán, může docela dobře vydělávat,“ má jasno Kovanda.

Část bytů v nájmu stejně skončí, podle developerů až třetina

Byznys s nájmy se zkrátka vyplácí. Další nové bydlení přímo k pronájmu tak nejspíš vznikne v areálu bývalé Zbrojovky. „Je to v rámci projektu Nová Zbrojovka jedna z možných a zvažovaných variant v kombinaci s byty k prodeji,“ říká Jakub Velen, mluvčí mezinárodní společnosti CPI, která v bývalém výrobním areálu staví.

I brněnští developeři vnímají rostoucí zájem o nájemní bydlení. „Uvažovali jsme o této možnosti, ale zatím jsme se takovou cestou nevydali,“ podotýká Hana Vyplelová ze společnosti Imos Development, která připravuje výstavbu v Černovicích.

Podle ní navíc stejně část prodaných bytů v nájmu končí. „V našich projektech se jedna čtvrtina až jedna třetina bytů stává ve finále nájemními. Lidé si je koupí jako investici a dále je pronajímají. Do budoucna si je nechávají buď pro sebe, nebo pro svoje děti,“ vysvětluje Vyplelová.

Podobně uvažuje i společnost Trikaya, jež chystá bydlení v Hádech, nebo další brněnský developer, Tomáš Kaláb. Podle něj jsou navíc nájmy v Brně poměrně nízké, proto nový trend vidí spíš jako parketu pro větší hráče na trhu. „Prodáváme zhruba padesát bytů ročně, na takové financování projektů rozhodně nedosáhneme,“ říká Kaláb.

V Brně je nyní zhruba 290 tisíc bytů, z toho 28 tisíc vlastní město a valnou většinu pronajímá. Kolik bytů je ale v pronájmu celkem, se dá podle odborníků jen těžko spočítat. Nicméně toto číslo se neustále zvyšuje.

„Počet nájemních bytů roste, ale netroufám si odhadnout, kolik jich v Brně je, protože část je pronajímaná načerno,“ poznamenává Jan Kejduš, realitní makléř pro Brno a jižní Moravu.

Nové služby pro nájemníky: prádelna i sdílené kanceláře

Každopádně lidem, kteří nájemní bydlení preferují, developer přizpůsobil svůj projekt ve Starém Lískovci.

„Na úrovni přízemí domů chceme vytvořit společné prostory, kde najdou některé služby – kavárnu, prádelnu nebo jídelnu. Část bude veřejně přístupná, logicky třeba kavárna, jiné naopak pouze pro obyvatele domu, například sdílené kanceláře,“ popisuje Martinák.

Podle něj se totiž mění i přístup k práci. „Zatímco dříve byl oblíbený home office, dnes lidé už nechtějí sedět doma s notebookem, ale radši vyrazí do otevřeného prostoru a spolu s dalším lidmi z domu tam společně žijí a navazují kontakty,“ doplňuje Martinák.

Fakt, že se developeři více zaměří na nájemní bydlení, oceňuje náměstek brněnské primátorky pro bydlení Oliver Pospíšil (ČSSD). „Vítáme to. Developeři roky stavěli jen byty do vlastnictví, takže nájemních bytů je nedostatek. I když město chce přidávat takové byty především pro ohrožené skupiny jako seniory, handicapované nebo mladé lidi, nemůže developery suplovat,“ má jasno Pospíšil.

Brno chce stavět ve Starém Lískovci právě v oblasti Západní brány, na Kaménkách v Černovicích, na Kamenném vrchu v Novém Lískovci i několika menších lokalitách. Řádově půjde o stovky bytů za asi tři miliardy korun. Před časem nabídlo i variantu družstevního bydlení, kdy si stavbu platí družstevníci a město je jen garantem.