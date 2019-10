Plánovaná výstavba budí vášně. Místní se bouří že chybí infrastruktura

V jižní části kolem známého domova důchodců Kociánka chce město stavět další s kapacitou 300 lůžek, k tomu dva domy s pečovatelskou službou a byty pro tělesně postižené, vznikne tu i první dětský hospic v České republice. Na severu lokality uvažuje o výstavbě asi dvou stovek družstevních bytů v menších viladomech. Zaječí údolí mezi Kociánkou a sousedním sídlištěm Lesná má pak překlenout most s vyústěním v Okružní ulici.



Jenže když se k velkolepým plánům konečně mohli vyjádřit místní, kteří bydlí v rodinných domcích a bytech kolem Sadové ulice, nastal problém. Ukázalo se totiž, že si žádnou další zástavbu v sousedství nepřejí. Už teď jim totiž chybí zázemí, hlavně místa, kde by se mohli scházet a kde se zabaví děti. A další zástavba podle nich situaci jen zhorší.

„Developer vybudoval rodinné domky, byty a jednu soukromou školku pro tři desítky dětí, jinak tu není ani ta nejzákladnější infrastruktura – chodníky, lavičky, odpadkové koše, na celou lokalitu jsou jen dvě malá hřiště, máme tu jeden obchod, kavárnu a malou hospůdku. To vše pro tisíce lidí,“ popsal Michal Škerle, který žije s rodinou v jednom z domků a je královopolským zastupitelem za Piráty. Podle něj zaspalo město, které mělo infrastrukturu řešit s developery už zhruba před deseti lety, kdy zástavba vznikala.

Podle nynějšího náměstka brněnské primátorky Olivera Pospíšila (ČSSD) zodpovědného za bydlení, který byl i v době vzniku developerských projektů členem „vlády“, město tehdy moc dělat nemohlo. „Byla ekonomická krize a my na stavbu školek neměli peníze. Řada projektů šla k ledu, snažili jsme se developery zavázat tak, aby to pro ně bylo únosné,“ reagoval Pospíšil.

V lokalitě staví několik firem, jednou z těch největších je společnost Impera, která vybudovala bydlení pro asi tisícovku lidí. Podle Lenky Kučírkové, hlavní manažerky projektu Obytný soubor Premium – Sadová, developer své závazky z hlediska občanské vybavenosti a zeleně splnil. „Infrastruktura nás stála 200 milionů korun. Kromě inženýrských sítí, které převedeme městu, jsme postavili i dvě hřiště, dvě zastávky MHD, dvojtřídku mateřské školy a nad dohodu komerční prostory, kde je večerka, rychlé občerstvení a kavárna,“ vyjmenovala Kučírková. Budoucí zástavba je teď hlavně na městě. Největší napětí vyvolává právě nové bydlení na parcele o rozloze 4,5 hektaru. Pokud se uskuteční v uvažovaném rozsahu, přivede do lokality pro 4 500 lidí dalších více než tisíc obyvatel.

Za vyžitím až na Lesnou?

Podmínkou je změna plánu a nová silnice s vyústěním v Okružní ulici na Lesné a stavba mostu, který se rozepne v délce 180 metrů a výšce 25 metrů nad Zaječím údolím. „Je tam více variant, zatím to prověřujeme. Obecně ale považujeme další napojení lokality na město za nezbytné,“ řekl brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Proti mostu ale opět stojí místní, kteří se bojí o Zaječí údolí a dopravní řešení považují za nadbytečné. A výtky má i sousední městská část Brno-sever. „Pokud by mělo být motivací, že na Sadové chybí občanská vybavenost a ta by měla být uspokojena na Lesné, pak to pro nás není argument, spíše naopak. Lidé chtějí vše v místě, ne někam dojíždět,“ míní starosta městské části Martin Maleček (SOL).

K lepšímu životu ve čtvrti si tak lidé ze Sadové snaží pomoci sami. Přes participativní rozpočet si chtěli pořídit alespoň veřejný park. Loni se dostal mezi vítězné projekty, ale pak se ukázalo, že podle rozvojových plánů právě přes něj může vést silnice k mostu a je třeba ho posunout. Polohu lidé sice ubránili, podle pravidel projektu zůstane stejná minimálně tři roky, co bude dál, však záleží hlavně na městě. Mezi letošní podpořené návrhy se dostal i park s workoutovým hřištěm u Menšíkovy ulice. O něm budou Brňané hlasovat v listopadu.

Stížnosti na nedostatečnou občanskou vybavenost nicméně zůstávají a lidé se s nimi obracejí na městskou část Královo Pole. A ta zase na magistrát. „Tlačíme na něj, aby co nejrychleji zařídil převedení veřejných ploch od developerů na město a dal nám je do péče, teprve pak se o ně můžeme postarat. Požadujeme i to, aby tu do budoucna vznikly prodejny, komunitní a kulturní centrum,“ řekla starostka Králova Pole Karin Karasová (ANO). Dopravní spojení s Lesnou včetně mostu ale považuje za nutnou podmínku dalšího rozvoje lokality. „V posledních letech se tu neregulovaně staví a už to nejde zastavit,“ doplnila.

Město teď nechá zpracovat územní a dopravní studii, která zjistí, co lokalita pro další rozvoj potřebuje. A také zda most je, nebo není potřeba. Teprve to se stane podkladem pro nový územní plán. Vedení Brna slibuje, že ještě předtím vše probere s místními obyvateli.