Brno chce zarazit kličky developerů, dokončuje pro ně nová pravidla

Vedení města Brna právě dokončuje pravidla, která mají v březnu dostat na stůl zastupitelé. „Připravujeme je celkem dlouho. I když ještě nejsou hotová, dáváme už podle nich stanoviska,“ oznamuje brněnský radní Filip Chvátal (KDU-ČSL), jenž má na starosti územní rozvoj.

Chystaným manuálem by mělo Brno dostat do rukou více trumfů, než má dosud v rámci běžného řízení na stavebním úřadě. „Součástí vyjádření samosprávy bude podmínka, že při bytové výstavbě musí vzniknout školka, zeleň nebo dopravní infrastruktura. Podle toho, na čem se dohodneme s konkrétní městskou částí,“ přibližuje Chvátal.

Developer se k tomu buď zaváže, nebo do brněnského rozpočtu odvede předem stanovenou částku. „Právní nárok je na to sice trochu menší, stavební úřad by k podmínkám nemusel přihlédnout, ale developer často potřebuje napojení sítí, silnic nebo pozemky od města, čímž jej držíme v šachu,“ podotýká Chvátal.



Vedení Brna totiž nechce, aby vznikala sídliště bez potřebné občanské vybavenosti.

Poprvé si tuto podmínku vyzkoušelo Brno už před dvěma lety u společnosti Trikaya, která plánuje obytnou čtvrť pod kopcem Hády. Už tehdy to vedení firmy nepovažovalo za fér, protože se zvýšené náklady promítnou do už tak vysokých cen bytů v Brně.

„Město zanedbalo svou roli stavět infrastrukturu a odnese to konečný klient. Považuji však za správné, že to bude univerzálně platné pro všechny,“ poznamenal obchodní ředitel společnosti Trikaya František Šudřich. Podle něj je rozpor v tom, že chce Brno podporovat cenově dostupné bydlení, ale zároveň na developery váže další náklady.

Připravovaný manuál konzultuje město s Asociací brněnských architektů a stavitelů, jejíž zástupce Tomáš Beneš ucelená pravidla vítá.

„Nemůžu samozřejmě mluvit za každého developera, ale v asociaci to vnímáme pozitivně. Sami jsme něco takového chtěli, protože se vždy řešilo, co navíc vybudovat, a takto to bude i vyčíslené. Navíc město může s penězi lépe naložit, protože si třeba sáhne na dotaci. Nebo může zmodernizovat a zvětšit stávající školku o další třídy,“ přibližuje Beneš.

K povolovacímu procesu se město nevyjádřilo

V případě vznikající budovy v Bratislavské však ještě žádná pravidla neexistovala. Při zrodu projektu se teprve pomalu rodila Kancelář architekta města Brna a některá povolovací řízení, která byla označena za stavby celoměstského významu, se přesouvala z úrovně městské části na magistrát. K povolovacímu procesu u této stavby se tak podle Chvátala za Brno nejspíš nikdo nevyjádřil.

Politici městské části i přesto už loni v prosinci vyzvali tajemníka radnice Petra Štiku, aby prověřil, proč na místě vzniká něco jiného, než co bylo v minulosti představeno.

„V územním ani stavebním řízení jsem neshledal žádná pochybení ani rozpory ve vztahu k rozhodnutím Brna-střed. Stavební úřad k nim ale ani nemohl přihlížet, protože u staveb celoměstského zájmu je účastníkem územního řízení město Brno,“ sdělil Štika zastupitelům Brna-střed.

Plánovaný multifunkční dům, v němž vzniknou desítky bytů i kanceláří s obchody v přízemí, připravovala zpočátku jiná firma, než která jej dnes staví.

„Projekt koupila společnost Unistav, která říká, že jej už získala s platným povolením v té podobě, jaká je na nynějších vizualizacích,“ popisuje Chvátal. Zda podobu ještě nějak upraví, nechtěl zástupce developera Martin Řehůřek blíže komentovat. Stavba však běží dál a hotová by měla být v polovině roku 2023.

Podle Chvátala se představitelé města s developerem sešli a domluvili se na změnách. „Zástupci firmy se ústně zavázali, že projekt upraví podle našich požadavků. Dospějeme tak asi k vhodnějšímu charakteru fasády, naopak nejspíš nedosáhneme změny objemu. Původní stavba byla štíhlejší,“ přibližuje Chvátal.

Ani pravidla neřeší vše

Změny na poslední chvíli až po souhlasu městské části provedl jiný developer také v brněnských Jehnicích, kde v lokalitě bývalého pivovaru plánoval Alzheimer centrum, wellness nebo několik domů s pečovatelskou službou. Nakonec však vzniklo jen klasické komerční bydlení, jak už dříve popsala MF DNES.

„I když budeme mít pravidla, může se stát, že někdo řekne, že na ploše určené pro sport vybuduje šatny, ale my v procesu územního rozhodnutí nejsme schopni poznat, že po kolaudaci to nebudou jen šatny, ale šatny se sprchami či něco jiného,“ naráží radní Chvátal na plánovaný kontroverzní sportovní komplex na brněnských Vinohradech, od nějž developer po kritice nakonec ustoupil.

Zástupce asociace stavitelů nicméně věří, že se těmto kličkám podaří do budoucna předejít. „Když se budou nově uzavírat dohody na základě pravidel, developer bude muset městu projekt detailně představit,“ je přesvědčen Beneš.