Na brněnských Vinohradech to znovu vře, lidé brojí proti hotelu s kluzišti

Je to teprve rok, co na jednání zastupitelstva brněnských Vinohrad dorazily stovky rozzlobených místních. Nelíbilo se jim, že developer Jiří Maršálek chce mezi paneláky vystavět obří relaxačně-sportovní centrum s desetipodlažní budovou. Tvrdili, že jde jen o fintu a ve skutečnosti v místě vznikne ubytovna nebo klasické byty.

Projekt se jim po nátlaku prozatím podařilo odvrátit, nyní se ale bouří znovu. Jen o pár desítek metrů dál totiž jiná firma plánuje další komplex se sportovním využitím, tentokrát s hokejovými halami a osmipodlažním hotelem.

Podle odpůrců je ubytovací kapacita asi 130 míst zbytečně vysoká a volají po jejím snížení. Obávají se totiž, že městskou část zahltí i návštěvníci, kteří nebudou mít se sportem nic společného, a zdejší silnice takový nápor nezvládnou.

„Na rozdíl od prvního projektu v Čejkovické ulici vidím v tomto i pozitivum. Jde skutečně o plán, kde je základem sportovní využití, což může být přínosné pro městskou část i samotné Brno. Stejně jako části místních se však ani mně nelíbí plánovaný hotel. Kapacita je předimenzovaná, stačila by poloviční, aby se sem nesjížděli lidé i kvůli jiným účelům,“ tlumočí názor kritiků projektu opoziční zastupitelka Jitka Ivičičová (KDU-ČSL).

Sportovní komplex plánuje na Vinohradech postavit firma Fuertes Development, a to na pozemcích bývalé cihelny, ohraničených prodloužením Čejkovické a Jedovnické ulice. V areálu se má kromě hotelu nacházet větší i menší ledové kluziště, restaurace nebo posilovna.

Jednatel společnosti Ludvík Lysoněk přiznává, že výtky k projektu už zaznamenal. „Já tam snad opravdu postavím byty,“ zažertoval, ale vzápětí dodal, že podle územního plánu v místě klasické bydlení ani stavět nelze.

K případným úpravám plánu se vyjadřovat nechtěl, jen potvrdil, že o stavbu sportovního komplexu nadále stojí. „Počítám s veškerým zázemím pro sportovce včetně ubytování a parkoviště. Nyní je v běhu územní řízení,“ nastínil Lysoněk.

Primátorka požaduje snížení o čtyři patra

Na změny nicméně oficiálně tlačí také brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS). Její stanovisko bylo nutné, protože se jedná o stavbu celoměstského významu.

„Požaduje, aby před vydáním územního rozhodnutí investor stavby uzavřel s městem smlouvu, která vyřeší záruky za vybudování, vlastnictví a správu silnic, veřejných prostranství, chodníků, retenční nádrže pro zpomalení odtoku dešťové vody i veřejnou zeleň,“ přiblížil stanovisko primátorky mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Kromě všech zmiňovaných požadavků Vaňková také prosazuje snížení hotelu.

„A to o čtyři patra. Dále pak město po developerovi chce navýšení parkovacích míst a dopravní napojení na Jedovnickou ulici tak, aby byl do areálu umožněn příjezd autobusů. Je navíc potřeba záměr doplnit o pěší stezky, které by umožnily příchod k multifunkční hale, a napojení na cyklistické trasy,“ sdělil Poňuchálek.

Radnice je proti záměru dlouhodobě

S výhradami přispěchalo i vedení Vinohrad. Podle zdejšího místostarosty Michala Krejsy (nez.) už o projektu jednali radní, kteří ho zamítli. Zabývala se jím i stavební komise městské části.

„Poukázala na nadměrnou velikost ubytovací kapacity vzhledem k účelu sportovního vyžití a z toho plynoucí dopravní zátěž lokality, příjezd předpokládaného počtu až 1 440 návštěvníků denně,“ píše v oficiálním prohlášení, které následně městská část zveřejnila na svých stránkách.

Vinohradský starosta Jiří Čejka (nez.) tak výstavbu zcela odmítá. Připomíná, že to není poprvé, kdy se městská část musela tímto projektem zabývat.

„Záměr zřídit v takzvaném Růženině dvoře hokejové haly s hotelem odmítla vinohradská rada už v roce 2015 a opakovaně v roce následujícím. A náš záporný postoj k němu trvá dodnes, kdy ovšem účastníkem řízení bude město. Případ je velmi podobný nedávno pohnutě probíranému případu zamýšlené výstavby Go Up,“ uvedl Čejka s tím, že v obou případech jsou pozemky pod plánovanými projekty již v soukromém vlastnictví developerů.

Právě o areálu Go Up před rokem jednali vinohradští zastupitelé a přišli i rozzlobení lidé. Tento projekt ale plánovala firma Properity v čele se známým developerem Maršálkem, jenž například stojí za brněnským mrakodrapem AZ Tower.

Místním se zdál projekt podivný právě kvůli tomu, že se mělo stavět poblíž spalovny u čtyřproudové silnice s výhledem na paneláky. Maršálek a radnice se nakonec dohodli, že se s výstavbou nezačne a dotčené pozemky za více než deset milionů korun odkoupí město s městskou částí. Zatím k tomu však nedošlo, věc je stále v jednání.