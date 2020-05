Břeclav řeší drahé sauny. Chybu přehlédla externí firma, tvrdí exstarosta

Téměř trojnásobně vyšší částka, než jakou schvalovali v investičním záměru zastupitelé, se nakonec objevila na faktuře za vybudování Saunového světa v Břeclavi.

Přestože centrum otevřelo už skoro před půl druhým rokem, o jeho smyslu i ceně se nadále vedou vášnivé diskuse. A po posledním jednání břeclavských zastupitelů se do věci zřejmě vloží i policie.

Hnutí Mladí a neklidní, které spolu s hnutím ANO město vede, totiž oznámilo, že zvažuje podat v souvislosti se Saunovým světem trestní oznámení. Jedna z jeho zastupitelek Magda Lengálová v kontrolním výboru města zakázku prověřovala.

„Objevila pochybení, pak jsme si ještě nechali udělat právnický rozbor. A právě na základě něj zvažujeme, že oznámení na policii podáme. Ještě analyzujeme, zda bychom tím nezpůsobili škodu městu,“ řekl předseda hnutí a místostarosta Břeclavi Jakub Matuška.

Městu tak hrozí, že na něj padne žaloba. „Je tam celý řetězec pochybení, od výběrové komise až po radu města. Jako problém výbor taky vyhodnotil proces schvalování investice, kdy je něco úplně jiného na začátku a na konci,“ doplnil Matuška.

Rozpočet nabobtnal o 13 milionů

A „něco jiného“ znamená v případě břeclavské investice Městské koupaliště – multifunkční odpočinkové plochy, jak se Saunovému světu v návrhu rozpočtu říkalo, rozdíl téměř 13 milionů korun. Netransparentnost schvalování investic do stavby Saunového světa může podle Lengálové za to, že se částka vyšplhala z původně avizovaných osmi až na necelých 21 milionů.

„Už na konci října 2017 bylo podle projektové dokumentace zřejmé, že se náklady pouze na saunové centrum vyšplhají na téměř 21 milionů korun. Zastupitelé však před prosincovým jednáním obdrželi materiály s informací o osmi milionech. A tak ten záměr taky schválili,“ vysvětlila Lengálová.

Další navyšování ceny už zastupitelstvo neřešilo, schvalovali ho pouze radní. „Přijde mi, jemně řečeno, velmi nešťastné, že se tehdy k navýšení rozpočtu na investici nemohli vyjádřit zastupitelé, kteří neseděli v břeclavské radě, ani občané města. Jde totiž o veřejné peníze, ne kasičku vedení, se kterou si může nakládat, jak se mu zlíbí,“ kritizovala Lengálová.

Tehdejší starosta Pavel Dominik (Pro Region) navýšení ceny hájí. „Když tvoříte rozpočet, musíte jednotlivé položky přiřazovat i s komentářem, na co peníze budou. Ale při schvalování ještě ve většině případů není vůbec hotová projektová dokumentace. Rozpočet se vaří skoro z vody, my jsme nemohli tušit, kam až cena vystoupá. Byl to opravdu rozsáhlý projekt,“ komentoval Dominik, který v současném kontrolním výboru zasedá také.

Podle něj je hlavním problémem pochybení při výběrovém řízení. V něm zřejmě došlo k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. „O tom jsme samozřejmě tehdy nevěděli. Bohužel jsme věřili externě najaté firmě, která chybu přehlédla,“ dodal Dominik.

Zastupitelé se měli víc zajímat, říká právník

Podle právníka protikorupční organizace Oživení Marka Zelenky leží část viny i na tehdejších zastupitelích. Jednoduše: měli se víc zajímat a jednat už v průběhu stavby.

„Dokážu si představit, jak k tomu došlo. Bývalá koalice si chtěla postavit ve městě ‚pomník‘, tak nastřelila cenu a později už jenom přisypávala peníze. Chtěla nejspíš dokončit, co začala, za každou cenu. Tehdy se mělo o zakázku mnohem více zajímat zastupitelstvo, řešit rozpočet i studie. Trochu se bojím, že teď už nebude k dispozici dostatek důkazů,“ okomentoval Zelenka.

Mladí a neklidní kritizují budování saunového centra dlouhodobě. O tom, jestli skutečně podají trestní oznámení, rozhodne hnutí definitivně v sobotu.

„Většinou obcím radíme, aby byly s trestním oznámením co nejzdrženlivější, pokud nemají dost důkazů v rukávu. Mohlo by se stát, že policie případ odloží. Pak zůstane pachuť v současné koalici i ve veřejnosti. A ti, kteří za celý spor mohou, si právě odložení před lidmi vyloží jako své vítězství,“ upozornil Zelenka.

Aby se podobné přefouknutí původní investice nemohlo v budoucnu opakovat, shodli se minulou středu břeclavští zastupitelé na novém procesu. Všechny investice nad 10 milionů korun budou zastupitelstvem Břeclavi procházet dvakrát.

V prvním kole schválí vypracování investičního záměru, studie nebo třeba architektonické soutěže, a to včetně ceny a provozních nákladů. Investice se spustí až ve chvíli, kdy všechny požadované dokumenty zastupitelé schválí. Pokud se v průběhu stavby u projektu změní cena nebo rozsah, musí ho zastupitelé schválit znovu.