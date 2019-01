V Břeclavi padla koalice, město tak povedou i vyšachovaní Mladí a neklidní

Volby 2018 Sledovat další díly na iDNES.tv

Když na podzim v břeclavských komunálních volbách získali šest zastupitelských mandátů, tedy vůbec nejvíc ze všech kandidujících stran, slavili Mladí a neklidní euforicky. Věkově mladé sdružení spojující nezávislé kandidáty, Piráty a STAN přesto zůstalo v opozičních lavicích, protože zkušenější matadoři sestavili koalici bez nich.

Teď se situace mění. Dosavadní koaliční smlouva, která spojovala Pro Region, ČSSD, KDU-ČSL a ANO, v pondělí v noci přestala platit. Hnutí ANO všem stranám poslalo výpověď spolupráce a obratem vytvořilo novou vládnoucí formaci.

Jako parťáky si vybralo právě Mladé a neklidné s nejsilnějším voličským mandátem, dále pak lidovce a nezávislé sdružení Společně pro Břeclav, což je spojenectví ODS, TOP 09 a Svobodných. O křeslo by tak měl přijít jak dosavadní starosta Pavel Dominik (Pro Region), tak místostarosta Jaroslav Válka (ČSSD).

„Na podzim jsme se stali vítězi voleb. Lidé v nás vložili důvěru a my ji teď hodláme naplnit,“ prohlásil předseda Mladých a neklidných Jakub Matuška. Ten se už na podzim po volbách netajil tím, že boj o radnici vzdát nechce ani poté, co jeho sdružení z koaličních jednání vypadlo.

ANO se v koalici necítilo komfortně

Mladí a neklidní vtrhli do komunální politiky před pěti lety s bobrem v logu a zarputilým heslem „Kousnu a nepustím“. Se dvěma místy v zastupitelstvu si v předchozím volebním období vybudovali pověst nemilosrdné opozice.

Sdružení vystupovalo kriticky vůči dosavadním politickým veteránům, kteří se dlouhé roky pravidelně střídali v různých pozicích ve vedení města. Týdny před volbami vedli Mladí a neklidní intenzivní kampaň, během které vyráželi velmi často za lidmi do ulic.

Teď jim k naplnění cíle pomohly neshody uvnitř vládnoucí koalice, v níž se hnutí ANO necítilo komfortně.

Jeho lídr Svatopluk Pěček zdůvodnil ostatním partnerům odchod tím, že ANO nemohlo uskutečnit body svého programu. V Břeclavi se tak od voleb takřka nic nepohnulo. „Doufáme, že změna proběhne v klidu, a věříme, že bude ku prospěchu našeho města,“ poznamenal Pěček.

Racionální důvody neměli, říká končící starosta

O vytvoření nové koalice se rozhodlo v pondělí v noci. „Na obsazení Rady města jsme se dohodli poměrně rychle, na pravidlech jejího fungování taky. Do konce února předložíme programové prohlášení,“ sděluje šéf vyjednávacího týmu Mladých a neklidných Ondřej Ďuriš.

Strana, jejíž věkový průměr je kolem pětatřiceti let, chce zabojovat hlavně o cukrovar. „Zásadně chceme, aby byla vypsána architektonická soutěž na revitalizaci cukrovaru a v areálu se začalo konečně něco dělat,“ oznamuje Matuška.

Navzdory tomu, že právě on byl lídrem volebně nejúspěšnějšího sdružení, novým starostou by se měl stát Svatopluk Pěček z ANO. „Dohodli jsme se, že post starosty bude vykonávat starší a zkušenější,“ podotýká Matuška, který by měl obsadit pozici prvního místostarosty. Místostarostou zůstane také Richard Zemánek (KDU–ČSL), počet uvolněných funkcí se snižuje ze čtyř na tři.

Dosavadní starosta Pavel Dominik je z jednání ANO zaskočený. „Samozřejmě mě to mrzí a uniká mi, proč to udělali. Protože za tu dobu, co spolu na radnici sedíme, nepřišli s jediným požadavkem či návrhem, který bychom jim my ostatní smetli ze stolu či jim nevyhověli. Racionální důvody k tomu neměli, možná si někdo ukojil své osobní ambice,“ poznamenal Dominik.