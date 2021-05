VIDEO: Při nenadálém útoku čtyř na jednoho přišel mladík o zuby

Případ se odehrál ve druhé polovině dubna. Útok čtyř proti jednomu zachytila obsluha kamer městské policie.

„Pracovníkovi dohledového střediska připadalo zvláštní chování skupiny mladých lidí, kteří se potáceli ulicí Bašty s lahvemi v rukou a navzájem se podpírali,“ popsal mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Zaměřil na ně proto svou pozornost. Mezi dvěma dívkami a třemi mladíky byl i jeden, který se vícekrát stavěl do bojového postoje a kopal kolem sebe do prázdna.

„Po cestě k Denisovým sadům však bezdůvodně chytil za bundu chlapce, který mlčky přicházel s rukama v kapsách, a začal s ním cloumat. Oba další mladíci i jedna dívka se potom zapojili do útoku, při kterém mladý muž inkasoval několik kopanců do celého těla i ránu pěstí do obličeje,“ vyjmenoval Ghanem.

Podle něj mladík při jednom z úderů přišel o dva zuby.

„Rychlou chůzí se potom se zakrváceným kapesníkem na ústech vydal do Nádražní ulice, kde ho za několik desítek sekund kontaktovali strážníci. O hrubém útoku už totiž věděli z vysílaček,“ doplnil mluvčí.

Další autohlídka městské policie bleskově dorazila na Bašty. Celou pětici zastihla ještě v této ulici.

Čtyři podezřelé, mezi nimiž byli i nezletilí, předali strážníci státním policistům pro důvodné podezření z trestného činu.



„Prozatím věc prošetřujeme jako výtržnictví. Ale je možné, že po posouzení znalcem se případ překvalifikuje na ublížení na zdraví. Prozatím ale musíme počkat na jeho zprávu,“ informoval mluvčí jihomoravských policistů David Chaloupka.

V takovém případě by mohlo čtveřici hrozit půl roku až tři léta za mřížemi.