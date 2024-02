Klečícího spolužáka kopli do hlavy. Provokoval, brání se jeden z útočníků

„Klekni si. Je problém si, ku*va, kleknout?“ ptá se jeden z dvojice žáků základní školy na fotbalovém hřišti chlapce, který je evidentně v defenzivě. Poté, co si skutečně klekne, stihne říct: „Já se ti omlouvám.“

Vzápětí jej ovšem do hlavy zasáhne kopanec, který ho srazí k zemi. Od přihlížejících dívek se pak ozve zvolání „au, au, au.“ Právě jedna z nich video v lednu pořídila, to se následně dostalo na internet.

Událostí se začali zabývat policisté. „Případ je v současné době kvalifikován jako podezření z trestného činu výtržnictví a ublížení na zdraví. Všichni aktéři jsou policistům známi, avšak vzhledem k jejich nízkému věku nelze k případu poskytovat podrobnější informace,“ uvedl v neděli policejní mluvčí David Chaloupka.

Sdílnější kvůli citlivosti případu nejsou ani na obecním úřadu ve dvoutisícových Tvrdonicích na Břeclavsku, kde se incident odehrál. Jeho aktéři navštěvují osmou třídu zdejší základní školy, ani jednomu ještě nebylo patnáct let.

„Vše je v šetření Policie ČR. Vedení obce a vedení základní školy je v kontaktu s Policií ČR a poskytují součinnosti při šetření incidentu,“ stojí v prohlášení obce. Redaktorovi portálu iDNES.cz na úřadu sdělili, že další informace poskytovat nebudou.

CNN Prima News však vyzpovídala jednoho z útočníků, podle nějž napadený chlapec, který podle informací televize utrpěl otřes mozku a má zlomenou čelist, nebyl jen nevinnou obětí. „Začal to celé on. Začal do nás strkat, nadávat do cikánů, do Albánců, že se máme jít modlit k Alláhovi, a takové blbosti. Lituji toho, prostě jsem dostal nervy. Měl jsem se zachovat líp,“ kál se mladík.

Zastání našel u svého otce, podle nějž se syn s rasistickými poznámkami kvůli svému albánskému původu potýká déle. „Kluk si už dlouho stěžuje, že jim nadává do Albánců, do cikánů. Když někdo pořád provokuje a bude mu stále nadávat, tak každý chytne nervy. Není to dobře, to je jasné,“ poznamenal muž.