Napřed pili, pak se muž probral zbitý a okradený. Mladiství dostali podmínky

Hlavní líčení se čtyřmi útočníky se u soudu konalo s vyloučením veřejnosti, a to zejména kvůli zákonné ochraně mladistvých. A hned na prvním jednání padly tresty, redakci iDNES.cz to sdělila mluvčí soudu Petra Láníčková.

„První mladistvý byl shledán vinným pro provinění loupeže, kdy mu bylo uloženo trestní opatření odnětí svobody v trvání 20 měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu v trvání 2,5 roku,“ uvedla Láníčková.

U dalších tří soud rozhodl, že se dopustili výtržnictví jako spolupachatelé. „Druhému mladistvému bylo rovněž uloženo trestní opatření odnětí svobody v trvání 20 měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu v trvání 2,5 roku, třetímu bylo uloženo trestní opatření odnětí svobody v trvání šesti měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu v trvání jeden rok,“ pokračovala mluvčí.

Čtvrtý vyvázl s nejmírnějším trestem, soud mu uložil výchovné opatření. Bude muset docházet na probační program, v němž by se měl učit zvládat konfliktní situace, popřípadě omezit rizikové projevy chování.

„Všem mladistvým byla dále uložena povinnost nahradit poškozeným škodu,“ dodala Láníčková. Další podrobnosti k mladým odsouzeným, na něž zákon v délce trestů pohlíží mírněji, nesdělila.

Incident, který zachytila kamera, se odehrál v druhé polovině června 2022. Poškozený si tehdy vyšel do města za zábavou. Když po půlnoci potkal u hlavního nádraží skupinku mladých, dal se s nimi do řeči a nakonec šli společně popíjet alkohol do brněnských ulic.

Sedli si do parku mezi budovami nově vznikajícího kancelářského areálu Vlněna v Přízově ulici. Tam se všichni bavili a popíjeli.

„Podle výpovědi poškozeného jej měla z nenadání jedna část skupiny napadnout a povalit na zem, kde do něj někteří kopali, jiní jej bili pěstmi,“ uvedl k případu policejní mluvčí David Chaloupka.

Napadený muž upadl do bezvědomí. Když se probral, zjistil, že mu ukradli mobilní telefon, peněženku s penězi a doklady. Přišel dokonce i o bundu, kterou měl na sobě.