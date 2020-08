Promotér Hrbek: Jsem jako gambler bez automatů, chci ještě zažít normál

Podobně jako hudební hvězdy a fanoušci muziky i agentura Aleše Hrbka zažívá koncertní „absťák“. Velké koncerty promotér přesunul, nyní vyčkává a doufá, že podzim bude přát aspoň komornějším akcím.

„Stále panuje nedůvěra ke shromažďování a lidé jsou opatrní. Spíš funguje příroda, muzea nebo zoo,“ posteskne si Hrbek na výstavě internetové satiry v kulturním domě Semilasso, což je jedna z mála akcí, kterou přes léto pořádá.



Na výstavě je k vidění i nekorektní humor. Vám teď ale jako promotérovi do smíchu moc není...

To není. Výstava ukazuje až šibeniční humor, což je velmi podobné tomu, co teď všichni v showbyznysu zažíváme. Nicméně taková je situace. Musíme se jí postavit a myslet na lepší zítřky.

Zareagovali jste novým projektem Summer Arena. Od středy měly v Brně vystoupit špičky české hudební scény – Kabát, Lucie či Daniel Landa. Proč jste akci nakonec zrušili?

Sešlo se víc věcí. Takové zastoupení interpretů by na jednom místě za normální situace asi nemohlo nastat, nachystaná byla i špičková technika, s níž hrají Kabáti své největší koncerty. Všichni do toho šli s nadšením, chtěli si zahrát, ale do prodeje jsme vstoupili v situaci, kdy se v rétorice ohledně ohnisek nákazy přiostřovalo. Masáž lidí je taková, že se to na prodeji odrazilo.

Bojí se lidé na akce chodit?

Zkusíte Arenu uskutečnit jindy?

Léto je krátké, takže letošek nestihneme. Ale idea se nám líbí. Je to jiný formát než festivaly. Na zajímavém prostoru se postaví špičková technika se zázemím, kde se odehrají ne festivalové sety, ale samostatné koncerty. V dalších letech třeba i s účastí zahraničních kapel.

I když se však festival vyprodá, může z minuty na minutu přijít zrušení, jako to bylo v Ostravě...

Nikdo z nás samozřejmě nechce situaci podcenit, ale komunikace ze strany státu mně přijde dost nebezpečná. Epidemiologové a další lidé, kteří rozhodují o našem bytí a nebytí, o byznysu moc nevědí. Netuší, v jakém předstihu vše řešíme. Pokud takové úvahy jsou, uvítali bychom aspoň zminimalizování škod. Hygienici by se měli podívat, co se v regionu chystá. Zrušit akci uprostřed hraničí s opovrhováním fanoušky a pro organizátory je to likvidační.

Ve vaší branži plánujete hodně dopředu. Platí to i teď?

Pracujeme dál. Termíny koncertů se zamlouvají dva i více let dopředu. Zahraniční koncerty pořádáme výhradně s americkou společností Live Nation, která má zastoupení v Praze. V Americe je situace jedna z nejhorších na světě. Je to hodně nepřehledné – spousta koncertů se ruší, přesouvá, mezitím se domlouvají nové, ale stoprocentní jistotu, že se uskuteční, nemáme.

Kdy si myslíte, že opět uspořádáte koncerty pro tisíce lidí?

Nedokážu říct, kdy se vrátíme k normálu. Pomohla by vakcína, ale záležet bude i na tom, kdy ze sebe lidé setřepou nedůvěru potkávat se tváří v tvář. Ještě několik měsíců bude opatrných, spíše o menších akcích. Letošek není o halových desetitisícových kapacitách, ale přemýšlíme o příštím roce a doufáme, že vše bude aspoň relativně v pořádku.

Co chystáte?

Produkčně spolupracujeme na turné Kabátů, kteří měli vystoupit na podzim, takže řešíme přeložení na příští rok. Máme rozjednaná zajímavá jména, ale prozrazovat je zatím nebudu. Chceme příští rok opět pořádat Slavkov Open, kde vystoupí Sting, snad to do třetice po dvou zrušených koncertech vyjde. Loni jsme po 25 letech oprášili Jesus Christ Superstar v koncertní verzi v hale Vodova a chystáme další projekt se špičkovými umělci na téma slavných muzikálů Andrewa Lloyda Webbera.

Na jaře se mluvilo o přesunutí akcí na léto, pak na podzim. Zatím se tedy stále jen přesouvá...

Doufáme, že se podzimní sezona pro malé akce nezruší a v Semilassu uskutečníme ty plánované i přesunuté z jara. Jde o spoustu divadel, koncert Pražského výběru nebo Katapultů.

Kolik jich v běžném roce agentura Glanc pořádá?

Každý rok je to jiné. V Semilassu máme stovku akcí do roka. Větších koncertů ve spolupráci s Live Nation jsou jednotky. Podílíme se na turné skupiny Team nebo Kabátů. Snažíme se, aby každý rok byly v Brně dva nebo tři větší koncerty. Chceme založit tradici festivalu Slavkov Open, kde loni vystoupilo duo Marcus & Martinus. Rádi máme i Špilberk, kde měla být Suzanne Vega. Stejně jako Čechomor ji přesouváme na příští rok.

Zaměříte se teď víc na komornější akce?

Vždycky jsme pořádali menší i větší akce. Velké koncerty chceme dělat nadále, neboť menší akce jsou spíš udržovacího charakteru. Do Brna jsme přiváželi velká jména a budeme je plánovat dál, ať se děje, co se děje. Po každé krizi se lidé oklepou a před námi budou nové výzvy. Musíme být optimisté a doufat, že se jedná jen o jednu epizodu.

Máte ještě motivaci pokračovat?

Je to sice těžší, ale i tak mi motivace ještě zůstává. Budeme zkoušet všechno a věřím, že se situace napraví. Ale přiznávám, že to není jednoduché, protože náklady na udržení lidí, za prostory a energie jsou vysoké a chybí vize ekonomické stability. Ekonomicky je to pro nás návrat do pionýrských let.

O kolik peněz agentura Glanc kvůli koronaviru přišla?

Těžko říct, protože u zrušených či přesunutých akcí není jasné, kolik lidí by přišlo a kolik bychom vydělali. Radnice se nám snaží vyjít vstříc úlevami na nájmu, využili jsme státní podpory na platy. Zaměstnanců máme pár, ale máme spoustu spolupracovníků, na které se také nechceme vykašlat. Teď nic nevyděláváme a snažíme se to nějak přečkat. Že bych si teď na sebe stoprocentně vsadil, to říct nemůžu.

Před třemi lety jste v rozhovoru říkal, že vaším přáním je přivézt do Brna Metallicu. Co je tím největším přáním teď?

Showbyznys dělám přes 25 let a nikdy dřív jsem si neuvědomil, že může něco takového nastat. Koncerty už jsem bral jako samozřejmost, málokteré jméno by mě asi překvapilo. Promotérství je určitý druh gamblerství, protože je to sázka na nejistotu. Já si teď připadám jako gambler, kterému vzali hrací automaty. Moje největší přání? Aspoň pár let ještě zažít normál, na který jsme byli zvyklí. Že je na koncertě plno, všichni se baví a stráví fajn večer.