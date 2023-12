Český vynález: To není náklaďák, je to traktor

Traktory jsou v zemědělství určeny především pro práci na poli. Víc než polovinu času se ovšem využívají k zemědělské přepravě různých zemědělských surovin ze statku na pole, z pole na statek, do skladu a tak dokola.

Protože traktor byl pomalý, začali už naši předkové k této přepravě využívat nákladní auta. Jak ovšem traktory zrychlovaly, auta z provozů mizela a v posledních deseti letech se vrací v trochu jiné podobě. Inspirovat jsme se v České republice nechali od západních sousedů, kde začali požívat tahače s návěsy s úpravami pro provoz v zemědělství.

Náklaďák traktor, speciálně upravený vůz, nese legislativní výhody traktoru a technické výhody nákladního vozidla. Oproti náklaďáku nemá tachograf, pojištění má jako traktor, strojní pojištění na traktor a neplatí silniční daň. Opatřit ho můžete příslušenstvím s parametry, které by u nákladního auta podléhaly výjimkám nebo by nebyly vůbec možné. I celkový provoz tohoto stroje se řídí podle traktorové legislativy. Týká se to třeba zatížení, délky a velikosti soupravy.

„Iveco Traktor prodává AGROTEC Group už jako druhou generaci. První byly modely trakker, novější modelová řada T-WAY a X-WAY je vybavena lepší kabinou a rozšířenou možností konfigurací,“ komentuje Ondřej Pavelka, prodejce nákladních aut Agrotec Group.

V praxi oproti traktoru s přívěsem má náklaďák traktor lepší manévrovatelnost, menší rejd, vyšší jízdní komfort, ovladatelnost na silnici i bezpečnost. A hlavně rychlost 90 km/h, která je v sezoně obzvlášť důležitá.

„Z praxe víme, že za směnu lze traktor náklaďákem přepravit o 30 % více materiálu, než jak by to dokázal klasický traktor. A to pohodlněji, za podstatně menší spotřeby, s nižšími náklady na pneumatiky, servis a údržbu a v neposlední řadě za menší pořizovací náklady,“ vysvětluje Ondřej Pavelka.

Traktor je vždy homologován jako nosič výměnných nástaveb a toho i naši zákazníci využívají a mají k jednomu stroji více nástaveb. Stejně koncipovaný „tatraktor“ představila před deseti lety kopřivnická automobilka a úspěšně ho nabízí.

„Nejčastěji je podvozek osazen nástavbami sloužící k přepravě materiálu: cisternou, korbou, nosičem kontejnerů, valníkem.. Lze ho též vybavit rozmetadlem chlévské mrvy, vápence i cisternou s hadicovým aplikátorem kejdy,“ vypočítává Pavelka.

„T-WAY lze osadit standardními terénními pneumatikami, pakliže převážně jezdí po zpevněných cestách. Lze ale namontovat a homologovat zemědělské flotační pneumatiky, které jsou šetrné k půdě a méně ji hutní, nevynáší na silnice tolik bláta.“

Iveco T-WAY 8x8 je osazeno laminátovou cisternou o objemu 16,6 kubíků pro převoz kejdy. K vozidlu lze přidat hadicový aplikátor o rozpětí 12 metrů, který umí rovnoměrně a spolehlivě rozmetat kejdu na povrch pole. „Na záběru vidíme aplikaci kejdy rozstřikem na požadavek zákazníka. Vozidlo pracuje ve službách podniku kde se kejda vyváží celoročně a je to již několikátý stroj. Oproti klasickým traktorům které nahradil, šetří čas a náklady,“ uzavírá...