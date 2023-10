Chodí dobře a seje šetrně, Famfula by se divil. Moderní technika šetří půdu

Famfula, jak to chodí? Chodí to dobře, ale neseje to. To je ale u secího stroje dost závažný problém. Poznáváte jednu z nejslavnějších hlášek českých filmů? Secí stroj známe všichni díky komedii Marečku, podejte mi pero. Jeho moderní potomek s osivem šetří, do půdy ho vpravuje jemně, po zrníčkách. Hlavním přínosem je co nejmenší zatěžování půdy.