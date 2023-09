Moderní kombajn má ovládání jako raketoplán. Natočili jsme, jak se řídí

„Po celodenní šichtě štípaly osiny člověka úplně všude, prach v očích. I když to byl modernější kombajn s kabinou,“ vzpomíná na sedmdesátá a osmdesátá léta muž, který jezdil na žně na Slovensko na letní brigádu, když měl jako učitel prázdniny.

Klimatizovaná kabina moderního kombajnu se všemi ovladači, hejblaty a displeji spíš připomíná kokpit raketoplánu. Strojník má díky kupě čidel a chytrých systémů přehled o všem. „Má čidla, která určí kvalitu sklizeného zrna, GPS navigaci, která vede stroj polem s přesností jeden až dva centimetry, a také senzor, který velmi podrobně zjišťuje, jaké množství živin zmizelo z půdy během žní a kolik živin by se mělo na pole vrátit zpět,“ popisuje Martin Čala, produktový manažer AGROTEC Group pro značku New Holland.

S ovládáním pomáhá GPS, díky které může chvílemi lelkovat s rukama za hlavou. Stroj vede autonomní ovládání s přesností na centimetry.

Když jsou žně v plném proudu, sedí kombajnér za volantem třeba dvanáct hodin denně. A to musí brzy ráno do práce, aby stačil kombajn překontrolovat a připravit. Podle rosy vyjíždí na pole mezi devátou až desátou ranní a nezastaví se do deváté večer.

Jezdit s kombajnem nemůže každý. Kdo chce jezdit s dnešním moderním strojem, musí umět ovládat složitou palubní elektroniku.

Předtím, než se vyjede na pole, je třeba nastavit plodinu, kterou budete sklízet. V menu počítače zvolíte třeba oves a elektronika podle předdefinovaných parametrů nastaví žací lištu. Při práci pak musíte navrch k tomu sledovat diagnostiku motoru a všech mechanismů.

Jednoduché to není ani při přejezdech mezi poli. Když se plazíte po silnici, musíte si dávat pozor na únosnost mostků a hlídat prověšené dráty vysokého napětí. A to máte ještě za zády hejno naštvaných osobáků, které se vás bojí předjet, protože zabíráte dvě třetiny silnice.