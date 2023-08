Král polí v akci. Prozkoumali jsme obří rekordní kombajn, umí sklízet sám

New Holland, původně americká značka z Pennsylvanie, dnes patří do italského koncernu CNH (většinový vlastník, fond Exor je spolumajitelem koncernu Stellantis – Fiat, Ferrari, PSA, Jeep, Opel…), drží se svým kombajnem řady CR Guinnessův rekord. V roce 2014 na poli rodinné farmy poblíž Wragby ve Velké Británii sklidil téměř 800 tun za 8 hodin. Průměrný výkon stroje byl 99,7 tuny pšenice za hodinu. Když byl stroj v nejlepším, sklidil dokonce 135 tun za hodinu. Na tunu sklizené pšenice při tom spotřeboval 1,12 litru nafty. New Holland řady CR všech generací potkáváme i v Česku, prozkoumali jsme nejnovější provedení.

První evropský kombajn, model MZ, představili vývojáři v roce 1952, měl motor o výkonu 60 koní, záběr sklízecí obilní lišty 2,5 m. A kam jsme se posunuli po 70 letech vývoje? Sklízecí mlátička New Holland CR 9.90 má motor o výkonu 700 koní a obilní lištu o délce víc než deset metrů, ale může nést až 12,5metrovou.

Jak rychle jede mlátička? „Záleží vždy na konkrétních podmínkách, obvykle ale od 2 do 6 km/hod. Rychlost musí být přiměřená, aby byl porost řádně vysekaný a ztráty minimální,“ vysvětluje Martin Čala, produktový manažer AGROTEC Group pro značku New Holland. „Má čidla, která určí kvalitu sklizeného zrna, GPS navigaci, která vede stroj polem s přesností jeden až dva centimetry, a také senzor, který velmi podrobně zjišťuje, jaké množství živin zmizelo z půdy během žní a kolik živin by se mělo na pole vrátit zpět.“

Než stroj vjede na pole, musí nabrat žací lištu. Martin Čala upozorňuje na topmodel značky MacDon se záběrem 10,7 metru: „Unikátní je v tom, že dokáže posekat bravurně i polehlý porost a poradí si lehce i s polem sóji nebo hrachu.“

Posekané obilí nažene do žací lišty přiháněč, jakési obří kovové hrábě, které shrnují obilí tak, aby padalo na pásové dopravníky a odtud středem dovnitř sklízecí mlátičky. Speciální pásové dopravníky dopraví posekanou hmotu dovnitř stoje, kde se oddělí zrno od zbytku rostliny. „Uvnitř v ústrojí obřího stroje probíhá výmlat, takzvané oddělení zrna od zbytku posekané rostliny a od plev. Výmlat zajišťují dva podélně uložené rotory se speciálními mlatkami, které zrno nemlátí, ale z klasu vytírají a separují vysokou odstředivou silou, čímž dochází k minimálnímu poškození zrna,“ popisuje Martin Čala z Agrotecu. „Posekaný porost vyfouknou průduchy ven, sláma se drtí na kousíčky, které mlátička rozmetá zpět na pole, na šířku žací lišty.“

Pokud se zemědělec rozhodne použít slámu pro živočišnou výrobu, sláma se nedrtí, ale sváže se do kulatých nebo hranatých balíků.

Na druhé straně mlátičky najdeme dopravník na zrno, odkud se čistý produkt dostane nahoru do zásobníku. „Právě v těchto okamžicích snímají senzory parametry sklizeného zrna. Senzor na snímání kvality zrna je umístěn na dopravníku. Senzor změří obsah škrobu, nestravitelné vlákniny, proteinů, popeloviny a vlhkost,“ popisuje Martin Čala.

Nahoře na královském stroji, který fascinuje při práci každého, kdo ho na poli míjí, je nádrž paliva na 1 300 litrů nafty, vzduchový filtr, motor o výkonu 600 koní a chladiče. „A zásobník na zrno, takový obrovský bazén o objemu 14 500 litrů. Ještě jednu malou bílou krabičku najdeme nahoře, anténu, která naviguje stroj. Mlátička pak dokáže jezdit sama po určené trase, kterou rozplánuje samotný GPS systém na přání obsluhy, s přesností 1 až 2 centimetry,“ dodává manažer českého zastoupení značky New Holland.

Každého muselo napadnout, jaká je cena takového kombajnu, který je určitě králem zemědělské techniky. „Záleží především na výbavě. Cena se ale může pohybovat zhruba okolo 13,5 milionů korun. Pokud nejvýkonnější mlátička pracuje v ideálních podmínkách, zvládne za den sklidit klidně 800 tun zrna, což v penězích může činit v průměru cca 4 miliony korun, záleží na kvalitě sklizeného zrna,“ prozrazuje Martin Čala.

Žlutý gigant je v Česku unikátem. „New Holland řady CR je v ČR již od roku 2003. Původní modely se vyráběly dokonce v USA. Nyní v ČR jezdí stovky kusů modelové řady CR. Takto vybavený stroj nejnovější generace je v ČR však pouze jeden.“ Martin Čala má nejstarší kus z roku 2003 na dohled, je stále v provozu. „Ještě loni ho vlastnil ho podnik Oseva Agri Chrudim,“ uvádí a dodává, že průměrná doba obměny sklízecích mlátiček je v moderním zemědělství nyní asi 12 let.