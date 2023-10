Majestátní stroj s nekonečnými rameny umí šetřit postřikem i v zatáčkách

Příští rok to bude 55 let, kdy se objevil na trhu první stroj na ochranu rostlin – nesený postřikovač. Tyto průkopnické modely prvních postřikovačů měly jen desetimetrová ručně skládaná ramena a nádrže maximálně na šest set litrů postřiku. V průběhu let se ramena prodlužovala a objem nádrží zvětšoval.

„V roce 1992 vjel do polí první tažený postřikovač s hydraulickým skládáním ramen a délkou 36 metrů a naprostý boom přišel v roce 2010,“ popisuje Petr Polách, produktový manažer závěsné a přívěsné techniky skupiny Agrotec. Z továrny německé společnosti Amazone vyjel první unikátní samochodný postřikovač, který byl pojmenován Pantera. Postupem let se jeho funkce vyšperkovaly až do nynější podoby.

„Samochodný postřikovač Amazone Pantera slouží k aplikaci fungicidů, insekticidů, herbicidů a dalších postřiků, třeba i výživy pro rostliny, prostě všeho, co je potřeba dostat na pole,“ uvádí Polách.

Hydrostatický pohon, v němž hraje hlavní roli šestiválcový šestilitrový turbodieselový motor Deutz s výkonem 160 kW, umožňuje Panteře uhánět po silnici až padesátikilometrovou rychlostí, při práci zvolní na třicítku. Každé kolo je poháněno zvlášť, obratnost na souvrati podporuje řízení všech kol, které umožňuje též „krabí chod“. „Hnací momenty čtyř kolových motorů se průběžně elektronicky monitorují a regulují, takže se vozidlo vždy chová optimálně i za ztížených pracovních podmínek. Uzávěrky diferenciálu snižující sílu odpadají,“ popisuje výrobce stroje.

Podvozek se dá různě nastavovat, může se zvednout až do světlé výšky 1,7 metru a kola se rozkročí ze základních 1,9 až na 3,2metrový rozchod. Díky šesti ultrazvukovým čidlům drží stroj stálou výšku nad porostem při jakýchkoliv polních podmínkách.

Prázdná Pantera váží něco málo přes 10 tun, objem nádrže na jíchu je 4 750 litrů. Nádrž na čistou vodu má objem 500 litrů. Nádrž na naftu je 290litrová (plus 20 litrů adblue, vystačí na 3–4 nádrže nafty). Délka stroje je 8,6 metrů.

Ramena Pantery mohou mít záběr až dvaačtyřicet metrů, mají celkem 336 trysek, každý držák má svoje led osvětlení. Stroj umí vyhodnotit, kterou trysku je v ten daný moment nejvhodnější použít. „Unikátní systém trysek v kombinaci se spotovými mapami umožňuje aplikovat postřik jen tam, kde je ho potřeba,“ komentuje Petr Polách z Agrotecu. Jednotlivé trysky jsou od sebe vzdálené jen 25 centimetrů, to vysvětluje, že moderní stroj postřikem opravdu hodně šetří. Nemusí také postřikovat jen plošně. „Díky řádkové aplikaci postřiku s využitím speciálních trysek s úhlem 40° lze snížit množství aplikovaného přípravku na ochranu rostlin až o 65 %,“ uvádí Polách. Postřikovací výška je 0,35 až 2,65 metru.

Chytrý stroj dokonce umí upravovat řízení postřiku při jízdě v zatáčkách. Při aplikaci přípravků na ochranu rostlin totiž dochází na vnitřní straně zatáček k přehnojování a na vnější straně zatáček k podhnojování. „Čím širší jsou ramena, tím je tento problém závažnější. Přehnojování na vnitřní straně zatáček pokládáme za velmi kritické, jelikož zde může docházet k přehnojování až o 300 %,“ popisuje Polách z Agrotecu. Pantera tedy díky speciálnímu systému dávkuje naprosto precizně. „Vedle tlaku na trysce stanoví systém pomocí senzorů poloměr zatáčky a automaticky vypočítá kompenzaci tlaku pro průtokový objem jíchy. Prostřednictvím automatického výběru trysek na držácích pak systém přizpůsobí aplikovanou dávku v rámci ramen nezávisle na jednotlivých sekcích,“ vysvětluje výrobce.