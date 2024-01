Od ledna u sebe nemusíte mít zelenou kartu ani řidičák

Má to být velké ulehčení. Fyzické doklady jsou v dnešní elektronické době přežitkem, a tak bylo rozhodnuto, že je řidiči u sebe už nadále nemusí vozit. Ovšem pozor, tato možnost platí jen pro cesty po České republice, v zahraničí všechny doklady nadále musíte mít u sebe. Stejně tak nezapomínejme, že doklady minimálně doma mít musíme a navíc platné. Novinkou je tak právě to, že je můžeme nechat doma v šuplíku.

Existuje ale důvod k tomu doklady u sebe vozit i nadále. Minimálně jejich kopie nebo alespoň vyfocené v mobilu. A je jím dopravní nehoda.

Záznam o nehodě

Do konce roku platilo, že pokud viník po nehodě neukáže zelenou kartu, měla by se na místo zavolat policie, protože je možné, že vůbec nemá pojištění. Jenomže od nového roku u sebe zelenou kartu nikdo mít nemusí.

Pokud tedy dojde k nehodě, musí si motoristé to, že je viník pojištěn, zjistit na webu České kanceláře pojistitelů (www.ckp.cz). A k tomu je potřeba chytrý telefon a data. Proto doporučujeme si zelenou kartu raději vyfotit nebo ji v autě stále vozit. Nehledě na fakt, že v záznamu o nehodě je několik kolonek určených právě pro informace ze zelené karty.

A stejně tak je do formuláře potřeba vyplnit řadu údajů z řidičáku, a to včetně jeho čísla a toho, kdo jej vydal. I v tomto případě proto doporučujeme doklad s sebou vozit i nadále. Snadno se totiž může stát, že kromě malého techničáku u sebe nebudete mít žádný doklad, protože už řadu let platí, že u sebe nemusíme nosit občanský průkaz. V tomto případě je postupně zaváděna jeho elektronická verze, ale ani ta nebude povinná.

„Zákon předepisuje účastníkům záznam o nehodě pořídit, asi nemusí být úplně detailně vyplněn, ale logika velí, že jakékoliv údaje jsou určitě přínosné. Obecně tedy doporučujeme, aby účastníci nehody pořídili Záznam o dopravní nehodě v rozsahu údajů, které jsou schopni zjistit (hlavně totožnost lidí a vozidel) a hlavně správně popsali děj nehody a zajistili si případné důkazy, ideálně vyfotili místo nehody a poškození na vozidlech. Řidičák a zelenou kartu není nutné vyplnit, ale je samozřejmě dobré si zjistit pojišťovnu viníka, u které mám nárok uplatnit,“ popsal nám Milan Káňa z pojišťovny Kooperativa.