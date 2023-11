K online žádosti o výměnu řidičáku už nepotřebujete datovou schránku

Podle ministerstva dopravy si ještě letos musí propadlý řidičák vyměnit asi 225 000 řidičů. Všichni by měli žádost o výměnu poslat ideálně online přes Portál dopravy. Vyhnou se tak frontám na úřadě, ale i jeho zbytečné návštěvě. V rámci online žádosti je navíc možné si rezervovat termín a čas vyzvednutí hotového průkazu.

Samotná online žádost nezabere víc než pár minut a řidiči se nemusí bát, že by v jejím vyplňování udělali chybu. Formulář žádosti je totiž z většiny předvyplněný, a to včetně nejnovější fotografie a podpisu. Pro přihlášení do Portálu dopravy byla ještě v říjně mimo jiného potřeba i datová schránka. Tuto povinnost resort dopravy s listopadem zrušil. I nadále však bude potřeba buď bankovní identita, identita občana, mobilní klíč eGovernmentu, nebo eObčanka.

„Na žadateli je pouze volba místa, na kterém si chce nový průkaz vyzvednout, případně vyplnění kontaktních údajů pro zasílání notifikací, pokud již tyto nemá uložené v registru obyvatel. Pro doručení nového řidičského průkazu si může vybrat z kterýkoliv z 206 obecních úřadů obcí s rozšířenou působností,“ vysvětlilo ministerstvo dopravy. Resort zároveň upozornil, že od ledna příštího roku sice nebude nutné mít u sebe fyzicky řidičák, ale nic se nemění na povinnosti průkazem disponovat. Periodické výměny průkazů tedy budou probíhat stejně jako doposud.

„Kromě samotné žádosti o nový řidičský průkaz z důvodu vypršení platnosti, změny údajů, krádeže nebo ztráty si mohou zájemci vyřídit přes Portál dopravy další desítky služeb ze všech dopravních oblastí, registrem vozidel počínaje a prodloužením lodního osvědčení konče,“ připomíná Karel Váchal, zástupce digitálního zmocněnce resortu dopravy. „V současné době pracujeme na dokončení dalších služeb, občané se tak mohou těšit například na zasílání notifikací o změně bodového konta či elektronické žádosti u agendy vozidel,“ dodává.

Návod na přihlášení do Portálu dopravy najdete zde:

Seznam obecních úřadů obcí s rozšířenou působností pak přímo na webu resortu dopravy.

Úředníci budou mít pracovní soboty

A právě vzhledem k velkému počtu těch, kteří si musí ještě letos řidičák vyměnit, zavádí pražský registr řidičů dvě mimořádné pracovní soboty. Úředníci budou žadatelům o výměnu průkazu k dispozici během sobot 11. listopadu a 25. listopadu v době od 8:00 do 13:00 hodin. „Vycházíme vstříc zájemcům o výměnu řidičských průkazů, kterých je opravdu velké množství a ve stávajících úředních hodinách není kapacita je obsloužit. Nabídli jsme proto navíc dvě soboty, kdy si mohou záležitost vyřídit. Preferujeme však vyřízení výměny online. Rovněž děkuji všem zaměstnancům, kteří nad rámec své pracovní doby půjdou v sobotu do práce,“ říká Martin Kubelka, ředitel Magistrátu hl. m. Prahy.

Hlavní město Praha v letošním roce vydalo k 30. září celkem 81 364 průkazů, z nich bylo online vyřízeno pouze zhruba 20 procent žádostí. Podle statistik ministerstva dopravy k 1. říjnu je zapotřebí jen v Praze vyměnit 36 539 řidičských průkazů. Třetina řidičů z tohoto množství je však starších 60 let. Každoročně nastává situace, kdy je nutné vyměnit objemově velké množství řidičských průkazů. Řidičské průkazy se vyměňují průběžně celý rok tak, jak jim končí platnost. Nenastává tedy situace, která se stávala v minulosti, kdy řidičské průkazy končily hromadně na konci roku.