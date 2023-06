Stát online: na internetu máte body a auta, chystá se řidičák v mobilu

eDokladovka má být aplikací určenou k instalaci do mobilních telefonů. Ivan Bartoš (Piráti) pravidelně zdůrazňuje, že její použití nebude povinné. Bude záležet na každém, zda ji bude využívat, nebo zda si u sebe nechá fyzické doklady.

Státní tiskárna cenin, která se na vývoji eDokladovky podílí, k tomu řekla: „Digitální doklady do eDokladovky by bylo možné kdykoliv přidávat a také odstraňovat. Je nutné zdůraznit, že eDokladovka nebude nahrazovat fyzické doklady v podobě plastových karet, či jiných formátů a materiálů. Digitální doklady uložené v eDokladovce by byly digitálními dvojčaty těchto fyzických osobních dokladů. Doklady uložené v eDokladovce bude možné kontrolovat (číst) pomocí jedné kontrolní aplikace určené pro kontrolní orgány zařízeními, kterými jsou kontrolující osoby vybaveny.“

Hlavními výhodami aplikace má být především možnost přístupu k dokladům na jednom místě, a to bez nutnosti je mít u sebe. Aplikace zároveň eliminuje možnost ztráty dokladů a v neposlední řadě se sníží i počet zneužití osobních dokladů. A to především díky přihlašování se k těmto dokladům za pomoci PIN kódu nebo biometrických údajů.

Zatím hlavně občanka

V první fázi se počítá s tím, že v aplikaci budou občané moci mít občanku. Následně je počítáno s kartičkou zdravotního pojištění a řidičákem. Systém bude fungovat podobně, jako například aplikace Tečka, která ukazuje potvrzení o očkování proti covidu. Úřadům či policistům majitel eDokladovky jen ukáže QR kód, který po načtení zobrazí příslušný doklad.

Pro cesty do zahraničí však nebude tato aplikace použitelná. Řidičák a občanku bude potřeba v těchto případech mít stále u sebe, protože čtečku QR kódů nebudou mít zahraniční policisté či úředníci k dispozici. Evropská unie ovšem pracuje na systému, který by měl elektronické verze dokladů sjednotit.

V současné době mohou řidiči využívat elektronické verze zelených karet. Buď je mohou mít v telefonu jednoduše vyfocené, nebo mohou využívat aplikace jednotlivých pojišťoven. Fyzicky už je není potřeba mít u sebe.

Body, technická i registr vozidel na Portálu občana

Řidičům se také může hodit Portál občana, který byl ministerstvem vnitra spuštěn v roce 2018. přihlásit se do něj můžete pomocí eObčanky, mobilního klíče eGovernmentu, prostřednictvím datové schránky nebo skrze bankovní identitu. Už před několika lety mají řidiči možnost pomocí Portálu občana požádat o výměnu řidičáku, nicméně jen v případě, kdy mu končí platnost. Při ztrátě nebo žádosti o zcela nový řidičák je stále potřeba dojít přímo na úřad. Majitelé vozidel vlastnící datovou schránku jsou automaticky informování o končící platnosti pravidelné technické prohlídky.

Do systému byly propsány také záznamy z registru vozidel. Na jednom místě jsou tak k dispozici informace o aktuálně i historicky vlastněných nebo provozovaných vozidlech. „Proces digitalizace agend ministerstva dopravy pokračuje a v Portálu občana nyní nově majitelé a provozovatelé aut v ČR najdou údaje, které by jinak hledali na zadních stranách jednotlivých velkých techničáků a jsou dostupné v registru vozidel. Do palety elektronických služeb se tak přidává další nabídka, které předcházelo třeba e-podání žádosti o výměnu řidičáku,“ řekl při spuštění v roce 2021 tehdejší ministr dopravy Karel Havlíček.

„Hlavní přidanou hodnotou pro občany je, že okamžitě získají informaci o době vlastnictví nebo provozování daného vozidla. To tak může pomoci jako důkazní materiál například při sporech s pojišťovnou nebo v případech, kdy si chce občan ověřit, zda byl dokončen proces převodu vozidla na jiného majitele. Kromě toho jsou k dispozici i desítky dalších údajů z registru vozidel jako například typ vozidla, objem motoru nebo povolené hmotnosti vozidla, a to vždy pouze za období, ve kterém občan daný vůz provozoval nebo vlastnil.“ Popsalo ministerstvo dopravy.

Přes Portál občana si mohou řidiči také snadno z pohodlí domova ověřit stav svého bodového konta. K dispozici je tam karta řidiče s výpisem všech případných bodovaných přestupků. Řidiči si také mohou nastavit SMS upozornění na končící platnost řidičáku.