Zkontrolujte si řidičský průkaz. Žádost o nový lze podat online

Pravidelné výměně řidičáku se jednou za čas nevyhne žádný řidič. Naštěstí to dnes jde o něco rychleji a pohodlněji než ještě před pár lety. Důležité je online objednání.

Kdy jste si naposled kontrolovali platnost dokladů? Všechny ty důležité kartičky většinou míváme v peněženkách a je velmi snadné na ně zapomenout. Jenomže ve chvíli, kdy dojde na policejní kontrolu a ta zjistí, že je řidičák propadlý, může to skončit pokutou na místě do 2 000 Kč a ve správním řízení do 2 500 Kč. Proto je občasná kontrola na místě.

Pamatujte, že výměnu dokladů není ideální nechávat na úplně poslední chvíli. Ostatně, řidičák je z důvodu konce jeho platnosti možné si vyměnit až tři měsíce před skončením platnosti dokladu. Dnes už to navíc nezabere tolik času jako ještě před pár lety.

„Řidiči si o nový řidičský průkaz mohou zažádat buď fyzicky na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, nebo elektronicky s využitím datové schránky přes nový Portál dopravy. Při elektronické žádosti si řidič vybere, na kterém úřadu si chce svůj nový řidičský průkaz vyzvednout. Vybrat si může z kteréhokoliv z 206 obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, jejich seznam najdete na webu ministerstva dopravy. Elektronická žádost je velmi rychlá, nezabere více než pár minut a všechny důležité údaje má žadatel v systému již předvyplněné. K samotné výměně je nutné donést platný doklad totožnosti a stávající řidičský průkaz,“ vysvětlilo ministerstvo dopravy.

Elektronicky i fyzicky je možné podat žádost o výměnu neplatného řidičského průkazu jak ve lhůtě standardní, tedy do 20 dní (bez poplatku), tak i ve lhůtě kratší, tedy do pěti pracovních dnů. V tomto případě už je ale potřeba si připravit 700 Kč, přičemž při elektronické žádosti k úhradě tohoto správního poplatku dochází v okamžiku vyzvednutí nového řidičského průkazu.

Možná vás teď napadlo, že výměna je zbytečná, když řidičáky od nového roku nebudeme muset vozit u sebe. Nezapomínejme ale, že jde o mezinárodní doklad a tato možnost bude platit jen na území Česka. Výměna slouží také jako kontrolní okamžik k aktualizaci údajů, například i jinde využitelné fotky v systémech státu.

A rada pod čarou ze zkušenosti spolupracovníka iDNES.cz. Doporučujeme se na úřad kvůli vyzvednutí řidičáku objednat. Bez objednávky tam můžete strávit i několik hodin. S předobjednáním se návštěva úřadu smrskne na pár minut. Objednávkový systém má každý úřad a je velmi jednoduchý. Vybrat si můžete datum návštěvy, ale i přesný čas.