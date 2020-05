Zelená karta od léta zbledne a změní se na bílou. Platit budou chvíli obě

Zelená karta Zelená karta je mezinárodní osvědčení o platném pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Bez zelené karty řidiči nesmí s autem vyjet na veřejnou komunikaci, ani do zahraničí.

Na zelené kartě je seznam zemí, ve kterých platí pojištění odpovědnosti. Pokud je země přeškrtnutá, musí si řidič před vjezdem do dané země koupit tzv. hraniční pojištění, případně zvolit služby jiné pojišťovny, která danou zemi v pojištění má.

V České republice zatím název „zelená karta“ zůstává. Je tak uváděn i ve znění zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Jakmile to bude možné, název se v zákoně podle ČKP změní. Na jakou variantu to bude, zatím rozhodnuto není. ZDROJ: ČKP