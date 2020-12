Vymýšlel, jaký má být nejlepší mercedes. Teď ho představuje Česku

Wolfgang Bremm přišel vést české zastoupení značky v polovině loňského roku. Předtím působil v centrále automobilky, kde měl na starosti strategické plánování a právě nová třída S je „jeho“. „Pracoval jsem úzce s designéry a inženýry a zadání představenstva jsme zahrnovali do rozhodovacího procesu o těchto vozech,“ popisuje.



Česko je pro třídu S desátý největší trh v Evropě. To je vzhledem k populaci a struktuře trhu neuvěřitelný výsledek. I proto se na českém trhu nová generace představila velmi brzy po světové premiéře.

„Vše samozřejmě začíná skicami, musí spojovat sportovnost s elegancí a prestiží v moderní interpretaci,“ vysvětluje Bremm genezi nového modelu. „Pro designéry je to tedy velmi náročný a komplexní úkol. V následujícím kroku už přichází na řadu modely ze dřeva a modelářské hlíny.“ Ty jsou v životní velikosti (měřítku 1:1) a lakují se, jako opravdové auto.

„Pak následují průzkumy, při kterých model ukazujeme reprezentativnímu vzorku zákazníků i jiných značek, různých věkových skupin z různých konců světa. Abychom měli už v první fázi zpětnou vazbu, která nám ukáže, jak auto vnímají. V této fázi se neptáme, jak se vám líbí kolo nebo zrcátko, ale co auto vyjadřuje a třeba k jakému zvířeti by divák vůz připodobnil; koho si představíte, že z takového auta vystoupí, když zaparkuje před supermarketem, jak bude starý, co bude mít za práci, jak bude oblečený,“ vypočítává prvotní kroky.

To je pro automobilku velmi důležité, protože nákup auta není jen otázkou faktů a technických údajů nebo ceny, ale velkou část tvoří emoce a také to, jak chce majitel vozu vypadat před okolím.

„Auto vždy řekne mnohé o majiteli,“ shrnuje Wolfgang Bremm. Po shromáždění těchto názorů rozhodne představenstvo o podobě vozu. „Měl jsem to privilegium, že jsem se této fáze mohl účastnit. A pak následuje dlouhý proces spojování rozdílných cílů. Například výška vozu versus aerodynamika.“

Pro nízký aerodynamický koeficient je totiž dobré mít nízkou střechu, to mají rádi i designéři, jenže to má důsledky - hlavně v autě, jako je třída S, potřebujete prostor a pocit volnosti v kabině a dobrou zvýšenou pozici sezení, nemůžete v něm ležet.

„Design exteriéru je velkou evolucí, interiér je ovšem digitální revolucí. Vidíme moderní interpretaci luxusu, která ovšem samozřejmě zároveň obsahuje funkčnost. To je základní filozofie Mercedesu, kromě toho, že je to hezké, musí to být také funkční,“ vysvětluje šéf českého zastoupení stuttgartské automobilky.

„Důležitý je holistický přístup k bilanci emisí, nesledujeme jen bilanci CO 2 vypouštěného vozem, ale také emise vytvořené při výrobě v naší nově zrekonstruované factory 56 v Sindelifingenu u Stuttgartu, která je určená právě pro výrobu třídy S. Pro výrobu elektřiny používáme solární panely, a také od dodavatelů vyžadujeme stejný přístup. Máme ambici být v roce 2039 bezuhlíkovou - carbon neutral firmou a factory 56 to splňuje již dnes,“ líčí.

Bremm při obchůzce novinky vyzdvihuje siluetu vozu, která zdůrazňuje pohon zadních kol, který je v této kategorii téměř povinným standardem. Popisuje triky s proporcemi, kterými na to designéři jdou. „Přední kola jsou daleko od přístrojovky a kabina je posunutá na pontonu karoserie hodně vzad, takže jako by seděla na zadní nápravě,“ vysvětluje. To, že ji, opticky „zatíží“, napovídá, že zadní kola zabírají.

Změna na trůnu Seděli jsme v novém Mercedesu S, nejlepším autě světa Je to klišé, ale platí to už desítky let. To, co přiveze do sériové výroby vrcholový mercedes, budou mít ostatní za deset let. Třída S, auto smetánky, generálních ředitelů, prezidentů a diktátorů vždy ukáže, co je v autoprůmyslu možné a co bude jednou standard. V každé generaci platila za absolutní vrchol. Čtěte zde.

Šéfdesignér značky Gorden Wagener popisuje moderní podání luxusu u „eSka“ jako „sensual purity“ - křivky a tvary lidského těla spojené s čistotou, čím méně linií, tím lépe. „Auto jako třída S nemůže být křiklavé, má být výrazné svou podstatou. Pro Mercedes je důležitá maska chladiče. Ovšem vydali jsme se opačnou cestou, ubrali jsme chromu. Dnes převažuje v designu minimalismus, světlost a prostornost, to jsou základní principy,“ vysvětluje Wolfgang Bremm filozofii slovinského šéfdesignéra exteriérů značky Roberta Lešnika, který k Mercedesu přestoupil v roce 2014 od Volkswagenu.

„Třída S je samozřejmě především o technice,“ pokračuje Bremm a vyzdvihuje „digitální světla“, která umí dokonce promítat obrazce na vozovku, například varování chodcům.

Velmi důležitá jsou v třídě S zadní sedadla, protože to je „šoférské“ auto. To ovšem platí hlavně v jiných končinách světa. V Evropě si ho majitelé řídí nejčastěji sami, podle Bremma je to na starém kontinentu asi 80 procent zákazníků.

„Jezdí na dlouhé vzdálenosti a mnoho z nich se řízením baví. Šoféra využijí občas na dlouhé cesty,“ vysvětluje německý manažer a se svou sto devadesát centimetrů vysokou postavou ukazuje, kolik je uvnitř prostoru. Samozřejmostí jsou dotykové obrazovky využitelné jako tablety infotainmentu, ale také k ovládání funkcí vozu. Důležitým úkolem, který při stavbě eSka před vývojáři vyvstal, bylo maximální potlačení hluků a ruchů na palubě vozu.

Kamera namířená na sedadlo řidiče nastoupivšího přeměří a upraví polohu sedačky a volantu do správné pozice. Bremm zdůrazňuje chytré telematické funkce, poukazuje na displej nahrazující kapličku pod volantem s 3D efektem a velký barevný head up displej, který zobrazuje na ploše odpovídající dvoumetrové televizi sledované z desetimetrové vzdálenosti.

„Má umělou inteligenci, například zobrazuje červenou čárou roh obrubníku v zatáčce, šipky navigačních povelů jako by promítal na vozovku,“ vypočítává Bremm. Některé funkce se ovládají gesty, například otevírání střešního okna, stačí mávnout.

Třídu S si kupují úspěšní lidé, takže si podle Bremma absolutně rozumí s moderním technologiemi. „Žijí jimi a hledí do budoucnosti. Dotykové displeje a ovládání jim nedělá problémy. Musíme nastavovat nové standardy nemůžeme nabídnou starou techniku, zákazníci to vyžadují,“ ubezpečuje.

Auto už se objednává a Wolfgang Bremm si libuje, jak vysoká je po něm poptávka. „Všechna provedení jsou mildhybridy, k mání je i diesel plug-in hybrid a dorazí i benzinový plug-in. Zákazníci je nevolí jen z důvodu nízkých emisí CO 2 , ale kvůli dobré použitelnosti, jízdním charakteristikám a oceňují dojezd.

Rekord v covidovém roce

„Rok 2020 nám všem vystavil novou výzvu pod titulem zůstaňte doma,“ říká Bremm. „Naštěstí se pro nás jako značku zásah koronaviru tak výrazně neprojevil.“ V celosvětovém měřítku zaznamenala značka desetiprocentní pokles prodejů, v Evropě to bylo 21 procent v porovnání s předchozím rokem, některé velké trhy byly zasaženy velmi silně, USA je dole o 14 procent.

„Ovšem Čína vyrostla o více než osm procent a v České republice jsme dokonce lepší, zaznamenali jsme nárůst o dvanáct procent. Společně s pádem celého trhu o víc než o dvacet procent to znamená nejvyšší podíl na českém trhu pro automobilku v historii.“

Mercedes je pátým rokem v řadě jedničkou mezi německými prémiovými značkami na českém trhu. Dnes dělají podle Bremma prodeje Mercedesu téměř polovinu prémiového segmentu.

Bremm to vysvětluje nabídkou značky na trhu, který je SUVčkový, dvě třetiny prodejů Mercedesu v Česku tvoří SUV modely, GLB, GLE, GLS jsou velmi úspěšné. „S nimi se potkáváme s požadavky klientely. V letošním roce navíc přibylo několik důležitých modelů. Naše prodejní síť navíc velmi rychle a profesionálně zareagovala na situaci s covidem. Máme také velmi loajální klientelu a velké množství nových zákazníků.“

Za poslední roky také výrazně klesl průměrný věk zákazníků značky. „Konzervativní klientelu má, ovšem je stejně náročná v poptávce po moderních technologiích jako u ostatních značek. Značka má mnohem širší nabídku a je také vnímána jako mnohem mladší než před deseti lety,“ vysvětluje šéf značky na českém trhu.

„U všech značek je kupcům nových aut přes padesát let. Mladší lidé si kupují spíše auta z druhé ruky. První nové auto si zřídkakdy kupují dřív než ve 45 letech. Ovšem například u nejmenší třídy A dnes sledujeme, že zákazníci jsou o více než deset let mladší než dřív,“ uzavírá.