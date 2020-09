Změna na trůnu. Seděli jsme v novém Mercedesu S, nejlepším autě světa

Exkluzivně 14:30

Stuttgart (od zpravodaje iDNES.cz) - Je to klišé, ale platí to už desítky let. To, co přiveze do sériové výroby vrcholový mercedes, budou mít ostatní za deset let. Třída S, auto smetánky, generálních ředitelů, prezidentů a diktátorů vždy ukáže, co je v autoprůmyslu možné a co bude jednou standard. V každé generaci platila za absolutní vrchol.