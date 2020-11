Vyzkoušeli jsme snadné sdílení auta v rodině. Potřebujete k němu mercedes

Sdílení aut v rodině nebo třeba v malých firmách je na rozdíl od nového trendu car sharingu v podstatě motoristickou samozřejmostí už po desetiletí. A po celou tu dobu funguje vlastně stejně: k autu máte více klíčků (typicky dva), jeden primární si většinou „drží“ hlava rodiny či správce firemního vozového parku, druhý klíček pak koluje mezi uživateli. Ti si musí klíček předávat, vyzvedávat a nesmí ho nikam „zašantročit“.

Je to systém, který funguje a vlastně na něm není nutné tolik měnit. Ale mohou se vyskytnout situace, kdy není úplně ideální. Obzvlášť, pokud mají zrovna oba klíčky od auta lidé, kteří u auta nejsou, a někdo si ho potřebuje půjčit. Dnešní digitální doba samozřejmě nabízí řešení. Jedním z těch nejpřímočařejších a nejjednodušších je to od Mercedesu v podobě aplikace Mercedes Me Car Sharing, kterou jsme si mohli v praxi krátce vyzkoušet.

Vše je vlastně velmi jednoduché, i když technické pozadí je podstatně složitější. Služba sdílení navíc funguje se širokou škálou vozů Mercedes, nutný je balíček služeb konektivity, který teď nové modely dostávají automaticky a i u spousty starších aut jej lze dokoupit. Každý z uživatelů služby pak potřebuje svůj vlastní účet Mercedes Me, který si lze snadno založit na webu nebo přímo v mobilní aplikaci Mercedes Me (2020), která slouží k základnímu ovládání funkcí auta a komunikaci s ním.

Pak je potřeba si nainstalovat právě samostatnou aplikaci Mercedes Me Car Sharing. Nutnost mít na sdílení speciální aplikaci je možná trochu zvláštní, na druhou stranu to funkci jasně odděluje od zbytku možností práce s autem, je to tedy spíše otázka osobních preferencí. Řadě uživatelů pak může vadit, že aplikace není k dispozici v češtině. S účty přihlášenými v aplikaci Mercedes Me Car Sharing už je většina „práce“ hotova.

Majitel či správce vozu pak jen musí možnost sdílení v aplikaci aktivovat a aplikace ho navede k tomu, aby druhý klíček od vozu vložil do přihrádky u spolujezdce. Jakmile tak učiní, může auto svým primárním klíčkem zamknout a vůz je připraven pro sdílení prakticky kdykoli a kdekoli. K vozu může správce v aplikaci přiřadit uživatele, kteří mohou o sdílení žádat. Opět je to jednoduché, o existenci svého Mercedes ID si mohou uživatelé dát vědět opět přímo z aplikace: je tu tlačítko na poslání žádosti o přidání do seznamu povolených uživatelů.

Sdílení pak funguje tak, že správce vozidla ve své aplikaci vytvoří takzvanou nabídku ke sdílení. U ní může určit čas, od kdy do kdy si může druhá osoba auto půjčit a okruh, kam s automobilem smí jet. Druhá strana dostane upozornění, že pro ni v aplikaci existuje nabídka na sdílení vozu. Tuto nabídku může přijmout a když přijde k vozu, stačí vůz v aplikaci odemknout. Chvilinku to trvá, než impulz k odemčení auta do vozu z mobilu skrze servery Mercedesu doputuje a pak už stačí nastoupit, vzít klíček z přihrádky spolujezdce a auto normálně používat.

To je důležitá část: během sdílení už ten, kdo má auto zapůjčené, vůz skrze aplikaci nijak neovládá. K používání vozu využívání standardní klíček, který byl ukryt v přihrádce. Není tedy nutné třeba při přerušení cesty o sdílení žádat znovu, po celou dobu, na kdy bylo právo využívat auto uděleno, s ním uživatel funguje zcela běžným způsobem. Po ukončení sdílení jednoduše zase uklidí klíček do přihrádky a v aplikaci potvrdí, že svou zápůjčku dokončil. A je to, auto si zase může půjčit někdo jiný.

Že je aplikace určena pro sdílení auta v užším kruhu uživatelů, ideálně tedy v rodině či malé firmě, ukazují i již zmíněná časová a místní omezení a jejích fungování. Okruh, kde se uživatel může s autem pohybovat, nebo doba zápůjčky, jsou v praxi vlastně jen takovými doporučeními. V případě, že ten, kdo má auto půjčené, opustí „vyhrazenou“ oblast, je na to správce vozidla upozorněn, ale v zásadě nemůže nijak zakročit. Totéž platí pro „přetáhnutí“ doby zápůjčky. Auto s běžným klíčkem jednoduše funguje do té doby, dokud ten, kdo jej má zapůjčené, ve své aplikaci zápůjčku neukončí. V případě nutnosti lze práva na používání auta uživateli odejmout, ale k tomu dojde až po ukončení jízdy a vypnutí zapalování.

Celý systém je pak samozřejmě chráněn proti zneužití. Klíček v přihrádce spolujezdce je neaktivní do chvíle, dokud není vůz odemčen přijetím pozvánky ke sdílení. Pokud by si tedy zloději auto vyhlédli s tím, že ví, že je klíček v přihrádce, k ničemu jim to nebude, auto pomocí něj neodcizí. Systém si zároveň umí zkontrolovat, že je klíček v autě v vložen ve správné pozici, tedy že ho po ukončení zápůjčky uživatel nenechá někde jinde, než v přihrádce. To znamená, že další uživatel se nemusí pídit po tom, kde by asi mohl být kliček schovaný a může jít „na jisto“.

V podstatě jediné omezení, které se fungování týká, souvisí s nutností datového připojení. Kdo tedy parkuje auto v podzemních garážích bez signálu, ten sdílení takto snadno aktivovat nemůže. Uživatel pak samozřejmě s klasickým klíčkem může auto zaparkovat kdekoli, pro ukončení sdílení je ale opět potřeba místo se signálem. Obecně doporučujeme takovou pozici auta, kdy je dobrý jak mobilní signál, tak signál příjmu GPS – aplikace pak funguje spolehlivěji, než když panují trochu obtížné podmínky. Celkově je ale Mercedes Me Car Sharing velmi jednoduché a přímočaré řešení ke sdílení vozu, které využívá stávající obvyklé prvky a jen řekněme rozšiřuje jejich využitelnost.

Ano, sdílení by šlo nejspíš kompletně řešit jen přes mobilní telefon bez nutnosti k tomu používat fyzický klíček od vozidla. Jenže pak by se objevila řada dalších bezpečnostních otázek a scénářů, kdy může dojít k problému (třeba uzamčení auta v garážích). Některé z nich jistě vývojáři časem vyřeší (třeba i to, že Mercedes momentálně neumožňuje použít telefon jako NFC klíč k autu, i když to k některým modelům dřív nabízel), určité otazníky ale zatím zůstávají. Proto je aktuální podoba Mecedes Me Car Sharing tou nejjednodušší cestou k bezkontaktnímu sdílení aut.