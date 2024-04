Kalifornský senátor bojuje za povinné aktivní omezovače rychlosti

Kalifornie by se mohla stát prvním státem na světě, který ukládá řidičům za povinnost instalaci a používání aktivních omezovačů rychlosti.

Pokud bude v Kalifornii návrh senátního zákona SB 961 schválen, bude všem nově vyráběným, prodávaným a provozovaným vozům, počínaje rokem 2027, ukládat za povinnost instalaci inteligentního omezovače rychlosti.

Kalifornie by se stala prvním státem světa, který by zavedení této technologie do praxe nařídil.

Technologie není neznámá, dostupná je přinejmenším ve dvou variantách. Její mechanismus spočívá buď v tom, že auto je napojené na navigační systém GPS, který zaznamenává přesnou polohu vozidla. A tuto jeho pozici následně porovnává s informacemi na mapovém podkladu. Uvedená povolená rychlost v daném místě by se pro takto kontrolovaný vůz nedala významně překročit.

Měly by být v autech aktivní omezovače rychlosti? ANO 0 %(0 hlasy) NE 100 %(4 hlasy)

Přesněji řečeno, překročit by se dala, ale ne o více než 10 mil za hodinu (16 km/h). Omezovač rychlosti by to neumožnil. Druhou variantou je instalace chytré palubní kamery, která by „četla“ značky u vozovky, stanovující rychlost. A opět by byla napojená na omezovač, který by automaticky hlídal řidiče.

Obě varianty jsou přitom proveditelné technicky, ale dosud nikoliv legislativně. A právě to se pokouší změnit kalifornský senátor Scott Wiener. Jeho návrh SB 961 je uceleným balíčkem opatření, které reagují na rostoucí počet úmrtí v dopravě v USA.

V případě schválení by měl senátní zákon začít platit od roku 2027 pro všechny osobní vozy v Kalifornii.

„Viděli jsme už příliš mnoho lidí, kteří byli vážně zraněni anebo umřeli na našich ulicích,“ uvádí na vysvětlenou senátor Wiener, zastupující San Francisco. „A není tu žádný důvod, žádné ospravedlnění toho, proč by někomu mělo být umožněno vědomě překračovat nejvyšší povolenou rychlost.“