Elektromobily na Netflixu nadchnou diváka a budou nabádat k udržitelnosti

Chcete se prosadit ve filmařském kumštu a sáhnout si na Oscara? Cena Akademie za nejlepší film je vám blíž, než myslíte. Se scénářem nebo výkony herců se moc trápit nemusíte, od roku 2025 bude hlavní to, zda vaše dílo splňuje požadovaná kritéria Akademie filmového umění a věd. Tedy jestli dostatečně odráží rozmanitost publika.

Obnáší to mimo jiné, aby alespoň jednu z hlavních rolí obsadil herec či herečka z nedostatečně zastoupené rasové nebo etnické skupiny; aby 30 % všech herců ve vedlejších a menších rolích reprezentovalo etnickou a rasovou pestrost, LGBTQ+ či osoby s kognitivním nebo fyzickým postižením. A též, aby se hlavní dějová linie, téma nebo příběh filmu soustředila především na tyto osoby.

Soubor těch kritérií je poměrně obsáhlý, ale jeho tvůrci už od roku 2020, kdy jej poprvé představili, cítí, že k dokonalosti mají pořád daleko. Stále ještě nedostatečně reaguje na aktuální témata doby. Například na boj s klimatickými změnami, agendu udržitelnosti, ochrany životního prostředí a podpory elektromobility.

Netflix je pro udržitelnost

To, že jen sedm procent diváků novodobých hollywoodských šlágrů vlastní elektromobil nebo hybrid, případně že jen čtyři z deseti Američanů přemýšlí o tom, že jejich příští vůz bude mít elektrický pohon, je pro Hollywood velmi špatným vysvědčením. Pestrost a rozmanitost je třeba divákům náležitě servírovat nejen upravenými hereckými sestavami a složením filmových štábů, ale i dostatečně pokrokovými rekvizitami.

V krátkosti: není přece jediný důvod, proč by hrdinka krimi-dramatu (nedoslýchavá příslušnice Alaskánského etnika, lesbička) nemohla pronásledovat veganským pouličním trhem pachatele (severo-africkou trans-osobu s rodokmenem z tichomořských ostrovů) v elektromobilu.

Akademie filmového umění a věd sice ještě nedospěla k jednoznačnému verdiktu. Podmínku širšího zobrazování elektromobility na filmovém plátně zatím ještě do souboru kritérií nezařadila, ale to téma je momentálně velmi horké.

Už proto, že platforma pro sledování filmů a seriálů online, společnost Netflix, takový krok sama učinila.

Netflix se přitom může pochlubit 232,5 miliony předplatitelů po celém světě, a v utváření toho správného názoru veřejnosti tak sehrává mnohem větší úlohu, než celá oscarová Akademie filmového umění a věd a produkce tradičních hollywoodských studií.

„Lidé chtějí na obrazovkách vidět něco, s čím se mohou osobně identifikovat,“ uvádí Emma Stewartová, vedoucí oddělení udržitelnosti společnosti Netflix. „Chtějí, aby se seriály a filmy dotýkaly jejich každodenních zkušeností, výzev a starostí. A my se snažíme autenticky a přesně na tuto jejich poptávku reagovat.“

Z průzkumu trhu a diváckých anket prý jednoznačně plyne, jak silné je pro předplatitele téma klimatických změn. Vedení společnosti Netflix se proto rozhodlo svou produkcí k tomu přiblížit.

Jednak tím, že v rámci iniciativy Entertain to Sustain (zábavou k udržitelnosti) nabídla tvůrcům filmů a televizních pořadů přístup k radám expertům a obnovitelným zdrojům energie. Ale i tím, že se přímo aktivně snaží obsadit solární panely, bateriové systémy a auta do úlohy všedních propriet a rekvizit filmového děje.

Předplatitelé Netflixu si musí zvyknout na to, že s realitou elektromobility teď budou v populárních seriálech konfrontováni mnohem častěji.

Více EV na vašem TV

Že to Netflix myslí opravdu vážně dokládá i reklama, kterou vyprodukoval společně s automobilkou Generel Motors, a vypustil jí do světa v tom nejsledovanějším čase, během utkání Super-Bowlu.

Herec Will Ferrell v této reklamě vjíždí do děje několika populárních netflixových seriálů v bateriových modelech koncernu – v Cadillacu Lyriq zavítá do Bridgertonu, v GMC Sierra EV se projíždí mezi zástupy zombie v seriálu Armáda mrtvých a Chevy Silverado EV pak zamíří do Stranger Things – a vysvětluje, že s elektromobily se teď budou diváci setkávat mnohem častěji.

Partnerství mezi společností Netflix a GM si klade za cíl ovlivnit kulturu a nadchnout spotřebitele pro „plně elektrickou budoucnost“. Emma Stewartová to shrnuje slovy: „Vytváříme ucelený plán pro zábavní průmysl, který bude normalizovat elektromobily.“