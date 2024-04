Legendární srub už posloužil pro natočení řady kultovních seriálů

Tato lákavá nemovitost, která se rozkládá na ploše téměř 35 tisíc metrů čtverečních, zahrnuje tři velké parcely včetně potoka, který je přemostěný stylovými lávkami. Je to doslova přírodní ráj, který se nepodobá žádnému jinému.

Dvoupodlažní srub v Topanga kaňonu byl postavený v roce 1979.

V jeho srdci stojí srub s legendární minulostí, který hostil oblíbené televizní seriály Bosch, This Is Us (Tohle jsme my), Grey’s Anatomy (Chirurgové) a mnoho dalších hollywoodských projektů.

Vjezd na pozemek umožňuje strmá štěrková cesta, která láká návštěvníka, aby se zde zdržel a prozkoumal okolí i nemovitost. A aby kromě srubu objevil i stodolu s hudebním studiem v patře a přízemí s hospodským posezením a dílnou.

Pro milovníky zvířat jsou tu výběhy poskytující útočiště kozám, ovcím a slepicím. Pojmenování nemovitosti SoCal Fibershed Farm dokazuje, že jde o ztělesnění závazku k udržitelnosti.

Pohoda v kaňonu

Dvoupodlažní srub postavený v roce 1979 v Topanga kaňonu má čtyři ložnice a dvě koupelny na ploše 188 m2. Patří sem veranda, snídaňový a jídelní kout, obývací pokoj, moderní kuchyň a kancelář. Podlahy jsou z keramických dlaždic a tvrdého dřeva, střecha je složená z nehořlavých šindelů.

Srub stojí asi dvacet minut jízdy autem od centra Los Angeles v kouzelném Topanga kaňonu. Patří k němu i velká stodola.

Nemovitost má otevřené parkování bez garáže pro více než deset aut, samostatný domek pro hosty a stodolu. Pro děti nechybí ani „tree house“, domek se skluzavkou a vodotryskem.

V kaňonech okolních pohoří nechybí ani klasické konstrukce dřevěných srubů prvních dobrodruhů přicházejících na západní pobřeží Spojených států. Jejich konstrukce se příliš nezměnila. Používají k vytvoření stěn naskládané kulatiny se vzájemně propojenými spoji, k vyplnění malých mezer mezi nimi se aplikuje „chinging“, typ flexibilní malty.

Kuchyň je ve tvaru písmene U.

Obecně je tato architektura spojována s prvními americkými osadníky. Umění stavby srubů se však v Evropě rozvinulo už během doby bronzové. Jejich vzhled a vybavení interiéru dnes může zahrnovat cokoli, od jednopokojové chaty s palandou až po rozlehlé horské útočiště s luxusním vybavením. Majitelé srubů oceňují jejich styl kvůli historii, spojení s přírodou i ekologii.