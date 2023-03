Arogance za volantem. Řidiči unikli tragédii jen náhodou

Předjíždění na druhou

Silnice z Mladé Boleslavi do Jičína. Kdo tudy jezdí pravidelně, určitě se už mnohokrát setkal s tím, že vedle sebe jedou tři vozidla. A toto je podobná situace. Řidič v SUV se rozhodne předjet dvě vozidla před sebou, když stejná myšlenka napadne i před ním jedoucího řidiče v osobáku. Možná se neobtěžoval podívat do zpětných zrcátek, možná řidiče v černém autě neviděl kvůli mrtvému bodu. Tak jako tak k nehodě chybělo jen pár centimetrů. Rychlá reakce řidiče SUV, brzda a úhyb až ke krajnici však dovedla řidiče bezpečně do cíle.