Těchto pět věcí řidiči v Česku ignorují nebo je neumějí. Děláte je také?

Pravidlo zipu

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

Je jednoduché, velmi potřebné a efektivní. Přesto to někdy vypadá, že ho řidiči snad nikdy neviděli a nikdy o něm neslyšeli. Pravidlo zipu přitom šetří čas a zlepšuje průjezdnost v místech, kde je zúžení. Chyb, kterých se řidiči při zipování dopouštějí, je opravdu hodně. Někteří zmateně přejíždějí z pruhu do pruhu, další nejsou schopni srovnat rychlost, ale nejčastěji se setkáváme s tím, že se řidiči snaží do průběžného pruhu doslova nacpat zbytečně brzy. Potkali jsme i takové, kteří zastavili a zařazení si vynucovali, ale i takové, pro které byl zipující řidič pirát a naschvál jej, ještě se zdvihnutým prostředníčkem, nepustili.

Přitom stačí před zúžením v obou pruzích zpomalit a postupně tvořit mezery pro zařazení aut, a tedy plynulé pokračování v jízdě. Ne 100 metrů před zúžením, ne kilometr před zúžením, ale jen kousek před koncem jednoho z jízdních pruhů. Důležité je začít dělat mezery včas, aby mohla auta plynule přejet a nemusela brzdit ani přidávat.