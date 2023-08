Čeští řidiči stárnou, mladých lidí do pětadvaceti let za volantem ubývá

Zatímco v roce 2014 vlastnilo řidičský průkaz asi 68 procent všech lidí od 18 do 25 let, nyní je to necelých 62 procent. Průměrný věk držitele řidičského průkazu v Česku je oproti roku 2014 o tři roky vyšší, a to přes 48 let. Vyplývá to z dat ministerstva dopravy.