Smrtelných nehod dodávek přibývá, v mezinárodní přepravě je čekají omezení

Řidič dodávky narazil do kamionu na dálnici D1 a zemřel. Řidič dodávky narazil do otáčejícího se kamionu mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem a zemřel. Šest životů stála nehoda polské dodávky na D1, řidič dodávky naboural do silničářů a ve zdemolované kabině zemřel. To je jen zlomek posledních nehod dodávek na českých silnicích. Těch, které skončí smrtí či těžkými zraněními, se týdně na českých silnicích stane okolo čtyřiceti.

Nejběžnější dodávky do 3,5 tuny může dnes řídit kdokoliv, kdo má řidičský průkaz na osobní auto. Experti proto volají po přísnější regulaci. Od roku 2026 budou muset dodávky jezdící mezinárodní přepravu dodržovat stejná pravidla jako kamiony: tedy mít tachografy zaznamenávající průběh jízdy a řidiči pravidelné bezpečnostní pauzy.