Řidičské a technické průkazy nebudou potřeba. Možná už koncem roku

O digitalizaci Česka se mluví už několik let, ale teprve letos to začíná dostávat reálnější obrysy. Ty naznačují, že ještě letos bude spuštěn systém eDokladů. Potvrdil to na Facebooku předseda Pirátů Ivan Bartoš, který napsal: „Vláda právě schválila usnesení, které pověřuje Digitální a informační agenturu (DIA), aby mohla začít pracovat na technickém řešení eDokladů. A to okamžitě. Hrozilo, že realizace projektu bude muset počkat až do listopadu, na druhé čtení zákona o prokazování se digitálním dokladem. Takhle stíháme už konec roku 2023! DIA dostala díky rozhodnutí vlády go ke startu projektu, koordinaci všech zainteresovaných, řízení vývoje a testování. Ušetří to peníze a umožní systém odladit, opravit chyby a připravit nezbytnou infrastrukturu k jejich provozu v praxi.“

Před víc než dvěma lety přitom právě Piráti mluvili o tom, že by digitální formu měly dostat také řidičské průkazy. Zdá se ale, že řidičáky místo digitalizace čeká uklizení do šuplíku. Aspoň prozatím. Server Auto-mania.cz přinesl vyjádření ministerstva dopravy, které potvrdilo, že se zrušením povinnosti mít u sebe řidičák, a dokonce i techničák od auta zabývalo jen před několika málo dny.

Tiskový mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka webu řekl, že zrušení povinnosti mít při řízení morového vozidla řidičský průkaz u sebe je řešeno v souvislosti s novelizací zákona o provozu na pozemních komunikacích.

„Změna byla včera, 17. 5. 2023, předložena jako poslanecký pozměňovací návrh. Pokud bude navržená úprava schválena, a účinnost bude od 1. 1. 2024, tak od uvedeného data nebude muset mít řidič u sebe řidičský průkaz České republiky, mimo jiné, také osvědčení o registraci vozidla a průkaz profesní způsobilosti řidiče, pokud je o těchto dokladech provedený záznam v příslušných registrech. Kontrolní orgány si ověří držení a platnost příslušných dokladů v příslušných registrech. Stále ale zůstává zachována povinnost na výzvu kontrolních orgánů prokázat svou totožnost,“ řekl František Jemelka.

Zdá se tedy, že řidiči u sebe nebudou muset vozit vůbec žádný doklad. V současné době policisté při kontrolách doklady jednoduše scanují do systému. Pokud u sebe řidič nebude doklady mít, budou po něm policisté požadovat takzvanou součinnost při ztotožnění. V praxi to bude znamenat nadiktovat například datum narození, které bude potřeba zadat do systému, který pak následně policistů, ukáže všechny potřebné informace. A to včetně toho, jakou skupinu řidičáku dotyčný má, jak je na tom s bodovým kontem, ale i to, zda nemá neuhrazené pokuty.