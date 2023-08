Průzkum: Čeští řidiči si myslí, že jsou dobří, nebezpeční jsou ostatní

Podle dřívějšího průzkumu asociace se na silnicích necítí bezpečně 54 procent českých řidičů. Třetina Čechů si myslí, že pravidel silničního provozu je moc.

To, jaké úpravy by vedly ke zvýšení bezpečnosti na českých silnicích, neví podle průzkumu 66 procent lidí. „Ve chvíli, kdy dostali řidiči na výběr z několika možných opatření ke zvýšení bezpečnosti, zvolili přesvědčivě pravidelné zdravotní prohlídky a dodatečná školení pro řidiče,“ uvedla Kateřina Rábová z agentury Ipsos. S pravidelnými prohlídkami včetně vyšetření zraku by souhlasilo 81 procent respondentů, s dodatečnými školeními pro řidiče 70 procent.

Naopak v malé míře by řidiči souhlasili se snížením maximální povolené rychlosti mimo obec z 90 na 80 km/h, takovou změnu by přijalo 31 procent řidičů. Čtvrtina by byla pro technickou kontrolu každý rok namísto dvou let. A 23 procent by přijalo vyšší daně pro zkvalitnění vozovek.

„Za nebezpečné považujeme ostatní řidiče, jejich styl jízdy, sami sebe vidíme bezproblémově. Paradoxem je, že i my pácháme přestupky, vědomě a někdy i cíleně. Dobrou zprávou je, že jsme ochotni přijmout změny, které by bezpečnost na našich silnicích zlepšily,“ uvedl výkonný ředitel ČAP Jan Matoušek.

Velké téma je podle Matouška překračování rychlosti. Podle průzkumu k dodržování rychlosti řidiče nemotivují pokuty, protože je považují za nízké.

Naopak pro 84 procent dotázaných je motivací hrozba naplnění bodového konta.

Asi třetina všech Čechů si podle průzkumu myslí, že pravidel silničního provozu je moc, asi 55 procent uvedlo, že jich je akorát. „Některá, jako například 1,5metrový odstup od cyklisty při předjíždění nebo rychlostní omezení na přehledných a bezproblémových úsecích, jim přijdou nadbytečná,“ dodala Rábová.