Češi jsou pro řidičák na zkoušku a tři pokusy v autoškole, ukázal průzkum

Až do poloviny roku 2021 měli frekventanti autoškol neomezený počet pokusů na složení zkoušek nutných pro získání řidičského oprávnění. Od té doby mají jen tři pokusy. Důvodem tohoto omezení bylo hlavně zmírnění zahlcení zkušebního systému, tedy jak autoškol, tak hlavně úřadů. Poslanci k tomuto kroku ale přistoupili také proto, že chtěli zamezit tehdy běžné praxi autoškol, které své klienty nepřipravovaly dostatečně, aby od nich inkasovaly za opakované zkoušky.

Od té doby systém funguje tak, že uchazeč o řidičák má vždy pouze tři pokusy na každou zkoušku. Pokud neuspěje, opakuje vždy jen tu zkoušku, u které propadl. Ve chvíli, kdy zkoušku nezvládne třikrát, musí znovu zaplatit a projít příslušnou částí výuky. Pak má další tři pokusy, a pokud ani v těch neuspěje, musí znovu absolvovat celou autoškolu.

„Omezení počtu pokusů mělo nejen ulehčit přehlcenému systému zkoušek, ale také vytvořit tlak na autoškoly na zkvalitnění přípravy žáků na zkoušky,“ vysvětluje výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek. A řidiči s tímto přístupem souhlasí. Podle průzkumu, který pro Českou asociaci pojišťoven realizovala nezávislá výzkumná agentura Ipsos, považuje právě tři pokusy za optimální v teoretické části 53 procent řidičů, v praktické 49 procent. Druhou optimální variantou jsou pro řidiče dva pokusy, kterou preferoval každý třetí dotazovaný.

Na silnicích se objeví i sedmnáctiletí

Nováčci mezi řidiči si od Nového roku budou muset zvykat i na další změny. Patří mezi ně i řidičák na zkoušku, který ministerstvo dopravy zavádí dle vzoru například Rakouska. „Cílem této změny je pomoci mladým lidem získat více praktických zkušeností a jistoty, než jim mohou poskytnout autoškoly. Řízení pod dohledem například rodiče bude mít bezesporu pozitivní efekt na řidičské dovednosti mladých řidičů,“ vysvětluje Libor Budina z Platformy Vize 0. Na tuto novinku pak navazuje takzvaný „řidičák na zkoušku“. Ten by se měl týkat těch, kteří mají řidičský průkaz méně než dva roky.

Důvod pro zavedení těchto změn je i lepší výchova mladých řidičů. Vždyť až jedenáct procent nehod v Česku každoročně zaviní mladí řidiči s praxí do dvou let. Po závažném přestupku nebo po dosažení šesti trestných bodů budou muset tito řidiči podstoupit pohovor s psychologem a další školení v autoškole. Myšlenka řidičáků na zkoušku má přitom podle průzkumu České asociace pojišťoven velkou podporu řidičské veřejnosti a souhlasí s ní 80 procent respondentů. „Mladí řidiči do 24 let jsou 2,5krát rizikovější. Mít větší kontrolu nad novými řidiči je tak jistě jednou z cest, jak zvýšit bezpečnost na českých silnicích,“ uzavírá Jan Matoušek.

Průzkum České asociace pojišťoven proběhl v září 2022, a to jako online dotazníkové šetření na tisíci respondentech (z toho 790 řidičích) ve věku 18–79 let. Kvalitativní část probíhala formou dvou skupinových diskusí v prosinci 2022 a zúčastnili se jí v první fázi zkušení a v druhé nezkušení řidiči.