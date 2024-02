Motorismus podle ekolobbistů: malá auta místo SUV a povinné elektro do firem

Ceny elektromobilů vzrostly v Evropě za 8 let o 39 %, v Číně klesly o 53 %, spočítali ekologové.

„Pouze 17 % elektromobilů prodaných v Evropě tvoří kompaktní vozy levnějšího segmentu B, zatímco v případě vozů se spalovacími motory je to 37 %,“ vyplývá z nové analýzy společnosti Transport & Environment (T&E). Podle ní výrobci automobilů zpomalují proces zavádění elektromobilů tím, že upřednostňují prodej větších a dražších elektromobilů. Podle zprávy bylo v letech 2018 až 2023 uvedeno na trh pouze 40 plně elektrických modelů v kompaktních segmentech (A a B) ve srovnání s 66 velkými a luxusními modely (segmenty D a E).

V Evropě připadá 28 % prodejů elektrických vozů na segment velkých vozů D ve srovnání s pouhými 13 % u nových spalovacích vozů, uvádí analýza na základě údajů o prodejích v roce 2023 od společnosti Dataforce. Ekologové ignorují fakt, že technologie, zejména baterie, jsou drahou záležitostí a cenu baterie zaplatí spíš zájemci o luxusní vůz než malé městské auto. Transport & Environment pouze konstatuje, že průměrná cena bateriového elektromobilu v Evropě od roku 2015 vzrostla o 39 %, zatímco v Číně klesla o 53 %. Důvodem je údajně právě neúměrné zaměření evropských výrobců na velké vozy a SUV.

Anna Krajinská, manažerka pro emise vozidel ve společnosti T&E, uvedla: „Evropští výrobci automobilů brzdí masové rozšíření elektromobilů tím, že nepřinášejí spotřebitelům cenově dostupné modely rychleji a ve velkém. Neúměrné zaměření výrobců na velká SUV a prémiové modely znamená, že máme příliš málo automobilů pro masový trh a příliš vysoké ceny.“

Z plánovaných modelů s cenou pod 25 000 eur vyrobí automobilky pro evropský trh v letošním roce pravděpodobně pouze 42 000 vozů, vyplývá z analýzy údajů o výrobě od společnosti GlobalData, kterou provedla společnost T&E.

Další, kdo se má postarat o vyšší prodeje elektromobilů, jsou podle ekologů firmy. Tržní podíl bateriových elektromobilů v EU byl loni v případě nových aut 14,6 %, ale mohl by být již 22 %, pokud by se do elektrifikace víc zapojil segment firemních vozů. Do něj spadá většina všech prodaných nových aut, ale u elektromobilů je to jen 14 % proti 15 % soukromých zákazníků.

T&E také kritizuje, že země jako Německo odmítlo zvýšit daňové zatížení benzinových a naftových vozů. Klíčové pro urychlení elektrifikace v Evropě je podle nich stanovení závazných cílů právě pro firemní vozové parky. T&E vyzývá EU, aby firmy měly povinnost kupovat pouze elektromobily už od roku 2030. „Firmy mají dostatek finančních prostředků na investice do elektromobilů. Proto musí EU přijít se zákonem, který pokryje velkou část trhu s firemními automobily, a to regulací leasingových gigantů a společností s velkými vozovými parky,“ dodala Anna Krajinská.