Levný elektromobil bude, tvrdí ekologové. Čísla ale věští z koule

Evropa se děsí či radostně vyhlíží (záleží na tom, kdo se dívá) masivního přílivu levných čínských elektromobilů na evropský trh. Ceny tam jsou opravdu někde jinde. Jen namátkou – Volkswagen spustil začátkem září v Říši středu velkou slevovou akci, v rámci které lze elektrický Volkswagen ID.4, který se v Číně jmenuje ID.4 CROZZ, koupit už od 145 900 jüanů (cca 450 tisíc korun). V Česku VW ID.4 začíná na částce 1 390 900 Kč. Podobně nedávno Volkswagen snížil cenu modelu ID.3 v Číně na 119 900 jüanů (cca 370 tisíc korun), v Česku se prodává s cenovkou těsně pod milionem korun. A to nemluvíme o ryze čínských modelech.

Hranicí, která je vnímána jako levný elektromobil v Evropě, je zhruba 25 tisíc eur. Volkswagen například slibuje, že se na ni dostane s modelem ID.2. Podle studie ekologické lobbistické organizace Transport & Environment (T&E), která vychází z analýzy poradenské společnosti Syndex, by klesající výrobní náklady a ceny baterií měly do roku 2025 umožnit prodávat mnohem více elektromobilů s touto cenou.

T&E uvedla, že dostupnost menších a cenově dostupnějších elektromobilů by mohla změnit pravidla hry pro masové zavádění elektromobilů a bude mít zásadní význam, pokud chtějí evropské automobilky odolat výzvě čínských společností, které se derou do Evropy.

Podle scénáře „příznivých tržních podmínek“ uvedeného ve zprávě mohou evropští výrobci v roce 2025 dosáhnout na malý bateriový elektromobil vyrobený v Evropě 4% ziskové marže. Vozidlo segmentu B by mělo baterii o kapacitě 40 kWh a dojezd 250-300 km.

Julia Poliscanova, vrchní ředitelka pro vozidla a dodavatelské řetězce emobility ve společnosti T&E, uvedla: „Průzkum za průzkumem ukazuje, že ceny jsou jednou z největších překážek, které brání řidičům v tom, aby se rozhodli pro elektrický pohon. Malý elektromobil BEV v ceně 25 tisíc eur bude pro veřejnost znamenat převrat v zavádění elektromobilů. Rychlé a masové uvedení těchto modelů na trh je pro evropské výrobce klíčové, aby mohli konkurovat čínským rivalům, kteří zde již nabízejí levné malé elektromobily.“

Podle průzkumu YouGov pro T&E ve Francii, Německu, Itálii, Španělsku, Polsku a Velké Británii si již čtvrtina (25 %) kupujících nových automobilů hodlá v příštím roce koupit elektromobil. Když však dostanou na výběr malý elektromobil za 25 000 eur, podíl kupujících nových vozů, kteří jsou ochotni si koupit bateriový elektrický model, se zvýší na 35 %. To by znamenalo, že se v Evropě ročně prodá další milion elektromobilů.

Šest velkých evropských výrobců automobilů však podle T&E v „honbě za zisky, které rostou mnohem rychleji než inflace“, upustilo od malých cenově dostupných vozů. Mezi lety 2019 a 2022 jejich čistý zisk na jedno vozidlo vyskočil z –40 až 1 920 eur na 510 až 8 940 eur, po zohlednění inflace, uvádí zpráva. Toho bylo dosaženo upřednostněním prodeje větších a lukrativnějších SUV, které dnes tvoří více než polovinu (53 %) všech vozidel prodaných v Evropě. Elektrická SUV, která spotřebovávají více elektřiny a surovin, se v roce 2022 podílela na prodeji elektromobilů 51 %.

Ekologové mají samozřejmě pravdu v tom, že manažeři v ústředí automobilek často při pohledu do excelových tabulek upřednostňují aktuální zisk, aby dosáhli co nejlepších výsledků, než půjdou v rámci rotace kádrů o štaci dál. Ale zapomínají na to, že jsou to v první řadě zákazníci, kteří chtějí SUV a pokud možno velká. Buď proto, že jsou v módě, nebo se jim prostě líbí. Část zákazníků si ovšem nemůže dovolit vlastnit víc aut a střídat je podle aktuální situace. Pořídí si zkrátka auto, kterým zvládnou ten „největší“ úkol, tedy například odvést celou rodinu na dovolenou na lyžích. Malá auta rovněž procentuálně zdražila nejvíc, protože jsou vázána stále přísnějšími ekologickými a bezpečnostními předpisy a na jejich ceně se nárůst projeví výrazněji, než u velkého dražšího auta, do jehož ceny se zdražení lépe „schová“.

Hlavní problém studie T&E je v tom, že věští z křišťálové koule čísla, která zatím neodpovídají realitě. To se týká hlavně baterií, které jsou nejdražší součástí elektromobilů. Studie počítá s poklesem nákladů na baterie na 100 dolarů za kWh. K tomu počítá s blíže nespecifikovaným „dalším snížením přímých nákladů“. Pokud jde o samotné baterie, tak podle portálu Statista cena za kWh klesla ze 732 dolarů v roce 2013 až na 141 dolarů v roce 2021, ovšem loni se trend otočil a cena poprvé stoupla na průměrných 151 dolarů. A to ještě agentura Bloomberg v komentáři k tomuto vývoji dodala, že v Číně je průměrná cena 127 dolarů, kdežto v Evropě až o 33 procent vyšší.