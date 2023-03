Lidový VW odhalen. Elektromobil do 600 tisíc korun vytvořili za měsíc

Představuje nově vyvinutou variantu elektrické platformy MEB Entry s pohonem předních kol určenou pro malé bateriové modely značky.

Na platformě MEB Entry vyjedou také malé bateriové modely značek Škoda a Cupra (Seat). Jejich vývoj administruje španělská značka a vyrábět se mají také na Pyrenejském poloostrově.

Právě ID.2all – což lze číst jako „ID pro všechny“ – má být novým vstupním modelem se základní cenou do 25 tisíc eur (tedy 600 tisíc korun), což je jedna z psychologických hranic, která má být podle automobilky stěžejní pro nastartování masové mobility.

Koncept přetvoří Volkswagen do podoby sériového vozu do roku 2025. Auto s délkou 405 centimetrů (formát malého vozu typu VW Polo) nabídne velký 490litrový kufr. Základem je 440 litrů, další přihrádka o objemu 50 litrů je k dispozici pod zadní lavicí, ta byla speciálně navržena pro uložení nabíjecího kabelu a příslušenství, jako je lékárnička, reflexní vesty a sada pro opravu pneumatik. V této uzamykatelné přihrádce je zásuvka pro nabíjení malých zařízení, jako je mobil, automobilka zdůrazňuje, že se tam dají schovat velká hodnotná zařízení jako jsou notebooky a tablety. Sklopením zadní lavice lze zvětšit kapacitu zavazadlového prostoru na 1 330 litrů. Mezi praktické detaily patří sklopné opěradlo sedáku spolujezdce, které umožní odvézt až 2,2metrový náklad.

Auto má dlouhý rozvor a velmi krátké převisy. „ID.2all bude stejně prostorný jako Golf a stejně ekonomický jako Polo,“ shrnuje mluvčí značky Martin Hube. „ID. 2all bude velmi dobrým elektromobilem pro každodenní použití,“ tvrdí. Automobilka slibuje u vozu s výkonem až 166 kW/226 k tabulkový dojezd 450 kilometrů. ID.2all zrychlí na 100 km/h za méně než 7 sekund, maximálka je omezena na 160 km/h. Na rychlonabíjecí DC stanici doplní energii z 10 % na 80 % za 20 minut.

VW ID.2all v číslech architektura: bateriová platforma MEB Entry, pohon předních kol

max. výkon: 166 kW/226 k

dojezd: 450 km (WLTP)

nabíjení z 10 na 80 %: asi 20 min

0-100 km/h: < 7 s

max. rychlost: 160 km/h

délka x šířka x výška x rozvor (mm): 4 050 x 1 812 x 1 530 x 2 600

objem kufru: 490 – 1 330 l

pneumatiky: 225/40 R20

cena: 25 tisíc eur

uvedení: 2025

Člen představenstva značky Volkswagen odpovědný za technický vývoj Kai Grünitz vysvětluje, že odvozením nové varianty architektury MEB získali vývojáři možnost integrovat technologie vyšších kategorií do menšího modelu za přijatelnou cenu. Auto tak má dostat mimo jiné prvky automatizovaného řízení, matrix LED světlomety, elektricky ovládaná sedadla s masážní funkcí nebo head-up displej. V interiéru se také zaměřili na zpřehlednění a zjednodušení ovládání funkcí vozu a infotainmentu. „Nový multifunkční volant má kolečka a po dvou tlačítkách vpravo i vlevo. Nic víc,“ ilustruje svůj nový přístup, který značce nařídil šéf automobilky Thomas Schäfer.

Koncern Volkswagen urychluje svůj přechod k elektromobilitě, do roku 2026 chce představit deset nových elektrických modelů. „Transformujeme naši společnost rychle a radikálně. Udáváme tempo v transformaci, abychom zajistili velký prostor pro elektrickou mobilitu,“ zdůrazňuje Thomas Schäfer. Letos dorazí výrazně modernizovaný ID.3, k tomu ID. Buzz s dlouhým rozvorem a sedan ID.7. V roce 2026 bude následovat kompaktní SUV na elektrický pohon. Zároveň by se ve stejném roce měl představit elektromobil s cenou pod 20 000 eur (500 tisíc korun), na němž Volkswagen intenzivně pracuje společně se Škodou.

Volkswagen chce do roku 2030 zvýšit podíl vozů s plně elektrickým pohonem na svém celkovém prodeji automobilů v Evropě. Původně plánovaný minimálně 70procentní podíl aktuálně značka zvýšila na ještě ambicióznějších 80 procent.

Rychlá práce

Andreas Mindt, od 1. února 2023 nový šéfdesignér značky Volkswagen, říká, že má VW v genech: jeho otec pracoval jako plánovač značky Volkswagen ve Wolfsburgu. Andreas Mindt nastoupil do automobilky v roce 1996 po ukončení studia designu. Pracoval mimo jiné na první generaci VW Tiguan a Golfu sedmé generace. V roce 2014 přešel do Audi v Ingolstadtu jako vedoucí exteriérového designu. V roce 2021 se pak přestěhoval do Spojeného království, aby převzal roli ředitele Design Bentley v Crewe. Nikdy však Volkswagen z jeho života nezmizel, což dokazuje tím, že dodnes vlastní VW Brouk.

Andreas Mindt

O svém prvním volkswagenu, který vytvořil na pozici šéfdesignéra se svým týmem za rekordní měsíc, říká: „Posouváme do budoucnosti DNA našich ikon. ID.2all je tak poctou Brouku, Golfu a Polu“. Andreas Mindt vyvinul pro Volkswagen novou designovou strategii. „Zaměřuji se na tři pilíře: stabilitu, sympatie a nadšení. Nejdůležitější hodnotou pro design Volkswagenu je stabilita,“ vysvětluje. „Druhým klíčovým bodem je sympatie. VW Brouk nebo ID. Buzz jsou dokonalými příklady.“

„Stabilita a sympatie: to jsou dvě hodnoty, které musíme stoprocentně uspokojit.“ Úspěšný Volkswagen má podle Mindta mít i další vlastnosti: „Chceme inspirovat nadšení u našich zákazníků. Lepší dynamikou, zdokonalováním nebo použitím klasického principu, ´forma sleduje funkci´.“

Andreas Mindt ještě upozorňuje na C-sloupek, který je od dob první generace VW Golf charakteristickým prvkem designu volkswagenů. Tlustý prohnutý zadní sloupek je původním vynálezem slavného designéra ikonické první generace golfu Giorgetta Giugiara.

„Automobilový design je forma umění, kde však kreativita musí podléhat přesným pravidlům, jako je zlatý řez,“ filozofuje Andreas Mindt. Jako zlatý řez (latinsky sectio aurea) se označuje poměr o hodnotě přibližně 1,618. V umění a fotografii je pokládán za ideální proporci mezi různými délkami. „Již Leonardo da Vinci následoval tento geometrický princip ve svých dílech.

Dokonce i modely Brouk a Golf se vždy řídily zásadou zlatého řezu,“ popisuje, podle matematizovaného ideálu krásy tedy mají být navrženy i tvary ID.2all, konkrétně poměr mezi kabinou a pontonem karoserie. „Lidské oko vnímá tyto přirozeně se vyskytující proporce jako příjemné a pěkné,“ vysvětluje designér.

Přídi vozu chtěl dát Mindt podmanivý úsměv, jenž by dodal elektrické miniatuře lidskost.

ID.2all nahrazuje koncept ID.Life představený v roce 2021 na autosalonu v Mnichově, který byl příčinou neshod mezi Jozefem Kabaněm a Thomasem Schaferem. Původní koncept se vedení značky nezdál dostatečně atraktivní, designérské studio ho tedy dostalo za úkol přepracovat. Ovšem bývalý šéfdesignér a vedoucí značky nenašli společnou řeč, což vyústilo v Kabaňův odchod.