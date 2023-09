Boj začal. Evropa chce vyšetřovat podporu aut z Číny, Peking hrozí odvetou

Šéfka EK Ursula von der Leyenová ve středu v projevu v Evropském parlamentu informovala, že Evropská komise se bude zabývat nízkými cenami elektromobilů z Číny, a obvinila Peking, že zaplavuje světové trhy elektromobily, jejichž ceny jsou uměle nízké díky obrovským státním dotacím.

„Čína každoročně pumpuje do automobilového průmyslu 100 miliard dolarů (2,4 bilionu korun),“ řekl v uplynulém týdnu na autosalonu v Mnichově šéf značky Renault Luca de Meo.

Přezkum, který by mohl vyústit v zavedení sankčních cel, vyvolal varování analytiků před odvetnými kroky ze strany Pekingu a také nesouhlasnou reakci vedoucích pracovníků čínského průmyslu, kteří tvrdí, že konkurenční výhoda tohoto odvětví nebyla způsobena dotacemi.

Vyšetřování „je otevřeným protekcionistickým aktem, který vážně naruší a pokřiví globální automobilový průmysl a dodavatelský řetězec, včetně EU, a bude mít negativní dopad na ekonomické a obchodní vztahy mezi Čínou a EU,“ uvedlo čínské ministerstvo obchodu v prohlášení. Dodalo, že Čína bude věnovat velkou pozornost ochranářským tendencím EU a následným krokům a důrazně hájit legitimní práva a zájmy čínských společností.

Analytici Eurasian Grop varovali, že pokud Brusel nakonec uvalí cla na dotované čínské elektromobily, Peking pravděpodobně zavede protiopatření, které poškodí evropský průmysl.

Šéf čínského svazu osobních automobilů CPCA Cchuej Tung-šu na síti WeChat uvedl, že je proti vyšetřování, a vyzval EU, aby se na vývoj v odvětví dívala objektivně a aby „svévolně nepoužívala“ ekonomické nebo obchodní nástroje. Dodal, že cena automobilů vyrobených v Číně a vyvážených do Evropy je obecně téměř dvojnásobná proti ceně, za kterou se prodávají v Číně.

Jeho slova potvrzuje průzkum agentury Bloomberg. Ta upozornila, že nízké náklady na výrobu elektromobilů v Číně nejvíce v EU využívá francouzský Renault, který již několik let prodává nejdostupnější evropský elektromobil Dacia Spring. Cena vozu vyráběného v čínské provincii Chu-pej začíná ve Francii na 20 800 eur (509 000 Kč) a po započtení státní dotace je o 5000 eur nižší. Čínští výrobci pak prodávají své vozy v EU mnohem dráž než doma.

Model BYD Dolphin ve Francii stojí 28 990 eur, v Číně vyjde v přepočtu na 15 200 eur. Vůz MG ZS se v Německu prodává za 31 310 eur což je zhruba jednou tolik, než kolik stojí v Číně. Model Zeekr X v Německu stojí 44 990 eur, v Číně vyjde na 24 700 eur, a Polestar 2 je v Německu o 10 000 eur dražší než v Číně, stojí 48 990 eur.

Vyšetřování, které iniciovala Evropská komise a které nevychází ze stížnosti firem z odvětví, přichází v době, kdy jsou vztahy mezi EU a Čínou napjaté. Mohou za to vztahy Pekingu s Moskvou po invazi na Ukrajinu a snahy EU méně se spoléhat na druhou ekonomiku světa, která je zároveň největším obchodním partnerem bloku.

Představitelé EU se domnívají, že čínští výrobci elektromobilů snižují ceny svých modelů na evropském trhu o přibližně 20 procent. EK uvedla, že podíl čínských vozů na prodeji elektromobilů v EU vzrostl na osm procent a do roku 2025 by mohl dosáhnout 15 procent.

Loni měla Čína na globálním vývozu elektromobilů podíl 35 procent. To bylo o deset procentních bodů více než v předchozím roce, ukázaly údaje amerického Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS). Většina těchto vozů a baterií, kterými jsou pohaněné, směřovala do Evropy. V Evropě pak bylo loni 16 procent prodaných baterií a elektromobilů vyrobeno v Číně.

Údaje CSIC však také ukázaly, že největším vývozcem elektromobilů z Číny je americký gigant Tesla. Od ledna do dubna 2023 měla Tesla na vývozu elektromobilů z Číny podíl 40,25 procent. Loni to bylo 36,5 procenta.

Německo má strach z odvety

Magazín Quattroruote upozorňuje, že kvůli útoku čínských automobilek na Evropu panuje už několik měsíců napětí mezi Berlínem a Paříží. Francie tlačí na to, aby byla zavedena cla, případně byly použity jiné nástroje, jak zabránit volnému přístupu čínských automobilových firem do Evropy.

„Německo se ve skutečnosti vždy stavělo proti jakékoli iniciativě, která by mohla podnítit napětí s Čínou, která je důležitým trhem pro jeho export a jednou z hlavních destinací pro jeho zahraniční investice,“ vysvětluje italský magazín. „V Berlíně panují obavy, že by Čína mohla reagovat na Brusel zahájením obchodní války, jež by mohla ohrozit přítomnost německých výrobců v Číně a jejich váhu na místním trhu (která navíc z dalších důvodů výrazně oslabuje, pozn. iDNES.cz).“ Obavy Berlína sdílí podle Quattroruote také Brusel.

Kromě politických a ekonomických aspektů existují také technické překážky. „Aby bylo možné zahájit antidumpingové šetření, musí Brusel nejprve obdržet formální stížnost a poté zjistit, zda se čínská auta v Evropě skutečně prodávají za cenu nižší, než jaká je v mateřské zemi. To znamená složitou kontrolu,“ upozorňují Quattroruote. Magazin Politico dodává, že by Evropská komise také mohla „jednat z vlastní iniciativy a zahájit takzvané „ex officio vyšetřování“, ale v tomto případě by musela získat podporu všech členských zemí a automobilového průmyslu. „Což je téměř prakticky nemožné vzhledem k německému vlivu,“ dodává magazín. Autoprůmysl i politici si totiž uvědomují, že ve chvíli, kdy „rozzlobí“ čínské výrobce a dodavatele, mohou přijít o téměř jediný zdroj surovin a komponent pro baterie pro elektromobily, což by paralyzovalo výrobu a celý přechod na elektromobilitu, který si Evropa naplánovala.

„Mají ve svých rukou osmdesát až devadesát procent všech materiálů. Zkrátka jsou to oni, kdo dělá byznys. Také vytvořili vnitřní poptávku a zorganizovali se ve výrobě baterií. My Evropané kontrolujeme pět procent,“ uvedl uplynulý týden na autosalonu v Mnichově šéf Renaultu Luca de Meo.